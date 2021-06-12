Виртуозова: Подмосковье должно стать центром российского туризма
14:59 12.06.2021 (обновлено: 15:17 12.06.2021)
© Фото пресс-службы правительства Московской области Ввице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова на стенде Московской области на I Российском туристическом форуме "Путешествуй!", который открылся на ВДНХ
© Фото пресс-службы правительства Московской области
Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова посетила туристический форум "Путешествуй!"
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подмосковье должно стать центром российского туризма, считает вице-губернатор региона Наталья Виртуозова, посетившая стенд Московской области на I Российском туристическом форуме "Путешествуй!", который открылся на ВДНХ.
"Сейчас туризм - это приоритетное направление. Особенно в сегодняшних условиях, когда фактически мир закрыт. Подмосковье – тот регион, который может предложить абсолютно разный отдых. Это первый форум, и мы с удовольствием принимаем участие в такой выставке. Именно наш стенд здесь является центральным, и нам это очень приятно. Для нас крайне необходимо, чтобы Подмосковье стало центром российского туризма", - привели в пресс-службе облправительства слова Виртуозовой.
В течение трех дней на подмосковном стенде будут демонстрироваться произведения народных промыслов, запланированы презентации городских округов, пройдут мастер-классы.
Свои туристические маршруты и достопримечательности на форуме представляют Дмитров, Серпухов, Коломна, Клин, Сергиев Посад и Орехово-Зуево.
Как отметила Виртуозова, на лето планируются несколько мероприятий в рамках традиционного Губернаторского проекта #ЛетовПодмосковье.
"Это и фестиваль Чайковского, и гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир", это и экотуризм: ягоды, грибы, озера, реки, рыбалка. Конечно, будем смотреть на обстановку, связанную с ковидом. Мы также активно развиваем направление, когда открываются глэмпинги, кемпинги - они есть уже в Орехово-Зуеве, Волоколамске, Рузе, Коломне", - сказала она.