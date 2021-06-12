https://ria.ru/20210612/otnosheniya-1736716124.html
Путин оценил отношения между Россией и США
Путин оценил отношения между Россией и США - РИА Новости, 12.06.2021
Путин оценил отношения между Россией и США
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения упали до низшей точки за последние годы. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T02:41
2021-06-12T02:41
2021-06-12T06:29
россия
nbc
джо байден
владимир путин
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735119483_0:1206:2048:2358_1920x0_80_0_0_d0313d015b91d88420975d96ce44a4e8.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения упали до низшей точки за последние годы.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин едет на саммит со своим американским коллегой Джо Байденом, так как этого требуют плохие отношения между Вашингтоном и Москвой, передает телеканал CNN.Полная версию интервью NBC покажет уже на следующей неделе — 14 июня.Разговор Путина с этим каналом станет первым интервью российского президента с американским СМИ с июля 2018 года, отмечает NBC.
https://ria.ru/20210612/putin-1736715679.html
россия
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735119483_0:908:2049:2444_1920x0_80_0_0_c3758bc025ed7275e3a69daa4d697f19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, nbc, джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире
Путин оценил отношения между Россией и США
02:41 12.06.2021 (обновлено: 06:29 12.06.2021)
Путин заявил, что отношения России и США опустились до худшего уровня за последние годы