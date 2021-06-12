https://ria.ru/20210612/otnosheniya-1736716124.html

Путин оценил отношения между Россией и США

Путин оценил отношения между Россией и США - РИА Новости, 12.06.2021

Путин оценил отношения между Россией и США

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения упали до низшей точки за последние годы. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T02:41

2021-06-12T02:41

2021-06-12T06:29

россия

nbc

джо байден

владимир путин

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения упали до низшей точки за последние годы.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин едет на саммит со своим американским коллегой Джо Байденом, так как этого требуют плохие отношения между Вашингтоном и Москвой, передает телеканал CNN.Полная версию интервью NBC покажет уже на следующей неделе — 14 июня.Разговор Путина с этим каналом станет первым интервью российского президента с американским СМИ с июля 2018 года, отмечает NBC.

https://ria.ru/20210612/putin-1736715679.html

россия

москва

вашингтон (город)

сша

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россия, nbc, джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире