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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210612/nevskiy-1736735087.html
Путин поприветствовал гостей выставки, посвященной Александру Невскому
Путин поприветствовал гостей выставки, посвященной Александру Невскому - РИА Новости, 12.06.2021
Путин поприветствовал гостей выставки, посвященной Александру Невскому
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей выставки "История России глазами художников к 800-летию со Дня рождения Александра Невского",... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:30
2021-06-12T11:30
религия и мировоззрение
религия
россия
александр невский
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей выставки "История России глазами художников к 800-летию со Дня рождения Александра Невского", отметив, что Невский внес огромный вклад в становление российской государственности, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Проведение столь масштабной, содержательной выставки, собравшей в Государственной Третьяковской галерее произведения искусства из многих музеев страны, – свидетельство глубокого, искреннего интереса представителей разных поколений к родной истории, к нашим корням и истокам. И, конечно, это дань глубокого, безмерного уважения к нашему великому соотечественнику князю Александру Невскому – истинному патриоту и подвижнику, доблестному воину и мудрому дипломату. Его имя, огромный вклад в становление российской государственности, в созидание мощной, единой державы, навсегда останутся в памяти благодарных потомков", - сказал Путин.Он выразил уверенность, что выставка, посвящённая важнейшим страницам истории России, выдающимся государственным и общественным деятелям будет достойно выполнять свою просветительскую, патриотическую миссию, содействовать сбережению богатейшего культурного и духовного наследия.Путин также особо отметил значимую работу, проделанную организаторами выставки – Патриаршим советом по культуре и министерством культуры России.
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религия, россия, александр невский, владимир путин
Путин поприветствовал гостей выставки, посвященной Александру Невскому
11:30 12.06.2021
 
© предоставлено проектом "Святые России"Александр Невский. Фрагмент иконы XVII века
Александр Невский. Фрагмент иконы XVII века
© предоставлено проектом "Святые России"

Путин отметил вклад Александра Невского в становление российской государственности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей выставки "История России глазами художников к 800-летию со Дня рождения Александра Невского", отметив, что Невский внес огромный вклад в становление российской государственности, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Проведение столь масштабной, содержательной выставки, собравшей в Государственной Третьяковской галерее произведения искусства из многих музеев страны, – свидетельство глубокого, искреннего интереса представителей разных поколений к родной истории, к нашим корням и истокам. И, конечно, это дань глубокого, безмерного уважения к нашему великому соотечественнику князю Александру Невскому – истинному патриоту и подвижнику, доблестному воину и мудрому дипломату. Его имя, огромный вклад в становление российской государственности, в созидание мощной, единой державы, навсегда останутся в памяти благодарных потомков", - сказал Путин.
Он выразил уверенность, что выставка, посвящённая важнейшим страницам истории России, выдающимся государственным и общественным деятелям будет достойно выполнять свою просветительскую, патриотическую миссию, содействовать сбережению богатейшего культурного и духовного наследия.
Путин также особо отметил значимую работу, проделанную организаторами выставки – Патриаршим советом по культуре и министерством культуры России.
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