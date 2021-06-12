https://ria.ru/20210612/nevskiy-1736735087.html

Путин поприветствовал гостей выставки, посвященной Александру Невскому

Путин поприветствовал гостей выставки, посвященной Александру Невскому - РИА Новости, 12.06.2021

Путин поприветствовал гостей выставки, посвященной Александру Невскому

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей выставки "История России глазами художников к 800-летию со Дня рождения Александра Невского",... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T11:30

2021-06-12T11:30

2021-06-12T11:30

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей выставки "История России глазами художников к 800-летию со Дня рождения Александра Невского", отметив, что Невский внес огромный вклад в становление российской государственности, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Проведение столь масштабной, содержательной выставки, собравшей в Государственной Третьяковской галерее произведения искусства из многих музеев страны, – свидетельство глубокого, искреннего интереса представителей разных поколений к родной истории, к нашим корням и истокам. И, конечно, это дань глубокого, безмерного уважения к нашему великому соотечественнику князю Александру Невскому – истинному патриоту и подвижнику, доблестному воину и мудрому дипломату. Его имя, огромный вклад в становление российской государственности, в созидание мощной, единой державы, навсегда останутся в памяти благодарных потомков", - сказал Путин.Он выразил уверенность, что выставка, посвящённая важнейшим страницам истории России, выдающимся государственным и общественным деятелям будет достойно выполнять свою просветительскую, патриотическую миссию, содействовать сбережению богатейшего культурного и духовного наследия.Путин также особо отметил значимую работу, проделанную организаторами выставки – Патриаршим советом по культуре и министерством культуры России.

https://ria.ru/20210612/khod-1736730591.html

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религия, россия, александр невский, владимир путин