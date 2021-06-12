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Украинские силовики напали на наблюдательный пост в ЛНР
Украинские силовики напали на наблюдательный пост в ЛНР - РИА Новости, 12.06.2021
Украинские силовики напали на наблюдательный пост в ЛНР
Украинские силовики нарушили перемирие, напав на наблюдательный пост под Луганском и убив пять сотрудников Народной милиции, заявило представительство... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T12:40
2021-06-12T14:13
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики нарушили перемирие, напав на наблюдательный пост под Луганском и убив пять сотрудников Народной милиции, заявило представительство самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Собеседник агентства в СЦКК отметил, что диверсанты отдельного центра спецопераций ВСУ "Запад" провели атаку в районе населенного пункта Голубовское.Других нарушений режима перемирия со 2 июня в ЛНР не фиксировали.Представитель Донецкой народной республики (ДНР) ранее сообщал, что за месяц после обстрелов погибли 13 человек.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210612/ukraina-1736735899.html
донбасс
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире
Украинские силовики напали на наблюдательный пост в ЛНР
12:40 12.06.2021 (обновлено: 14:13 12.06.2021)
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov

В СЦКК заявили о нападении силовиков на наблюдательный пост в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики нарушили перемирие, напав на наблюдательный пост под Луганском и убив пять сотрудников Народной милиции, заявило представительство самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Собеседник агентства в СЦКК отметил, что диверсанты отдельного центра спецопераций ВСУ "Запад" провели атаку в районе населенного пункта Голубовское.
Других нарушений режима перемирия со 2 июня в ЛНР не фиксировали.
Представитель Донецкой народной республики (ДНР) ранее сообщал, что за месяц после обстрелов погибли 13 человек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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