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Хорошие новости
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На Борисовских прудах в Москве спасли тонувшего мужчину
На Борисовских прудах в Москве спасли тонувшего мужчину - РИА Новости, 12.06.2021
На Борисовских прудах в Москве спасли тонувшего мужчину
На Борисовских прудах в Москве вытащили из воды тонущего мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:46
2021-06-12T20:36
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На Борисовских прудах в Москве вытащили из воды тонущего мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Днем 12 июня во время патрулирования водоема дежурной сменой ПСС "Борисовская" обнаружен выбившийся из сил мужчина, подающий сигналы о помощи. В ста метрах от берега с поверхности воды на борт катера поднят мужчина 1973 года рождения", — рассказал собеседник агентства.Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию "Борисовская", согрели и оказали первую помощь. От госпитализации он отказался и вскоре ушел домой вместе со своим родственником.
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гочсипб, москва, происшествия
На Борисовских прудах в Москве спасли тонувшего мужчину
17:46 12.06.2021 (обновлено: 20:36 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкБорисовские пруды
Борисовские пруды - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Борис Бабанов
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На Борисовских прудах в Москве спасатели вытащили из воды 48-летнего тонущего мужчину

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На Борисовских прудах в Москве вытащили из воды тонущего мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"Днем 12 июня во время патрулирования водоема дежурной сменой ПСС "Борисовская" обнаружен выбившийся из сил мужчина, подающий сигналы о помощи. В ста метрах от берега с поверхности воды на борт катера поднят мужчина 1973 года рождения", — рассказал собеседник агентства.
Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию "Борисовская", согрели и оказали первую помощь. От госпитализации он отказался и вскоре ушел домой вместе со своим родственником.
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