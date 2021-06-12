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На Борисовских прудах в Москве спасли тонувшего мужчину
На Борисовских прудах в Москве спасли тонувшего мужчину - РИА Новости, 12.06.2021
На Борисовских прудах в Москве спасли тонувшего мужчину
На Борисовских прудах в Москве вытащили из воды тонущего мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:46
2021-06-12T17:46
2021-06-12T20:36
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На Борисовских прудах в Москве вытащили из воды тонущего мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Днем 12 июня во время патрулирования водоема дежурной сменой ПСС "Борисовская" обнаружен выбившийся из сил мужчина, подающий сигналы о помощи. В ста метрах от берега с поверхности воды на борт катера поднят мужчина 1973 года рождения", — рассказал собеседник агентства.Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию "Борисовская", согрели и оказали первую помощь. От госпитализации он отказался и вскоре ушел домой вместе со своим родственником.
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гочсипб, москва, происшествия
На Борисовских прудах в Москве спасли тонувшего мужчину
17:46 12.06.2021 (обновлено: 20:36 12.06.2021)
На Борисовских прудах в Москве спасатели вытащили из воды 48-летнего тонущего мужчину