https://ria.ru/20210612/moskva-1736776014.html

На Борисовских прудах в Москве спасли тонувшего мужчину

На Борисовских прудах в Москве спасли тонувшего мужчину - РИА Новости, 12.06.2021

На Борисовских прудах в Москве спасли тонувшего мужчину

На Борисовских прудах в Москве вытащили из воды тонущего мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:46

2021-06-12T17:46

2021-06-12T20:36

хорошие новости

гочсипб

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На Борисовских прудах в Москве вытащили из воды тонущего мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Днем 12 июня во время патрулирования водоема дежурной сменой ПСС "Борисовская" обнаружен выбившийся из сил мужчина, подающий сигналы о помощи. В ста метрах от берега с поверхности воды на борт катера поднят мужчина 1973 года рождения", — рассказал собеседник агентства.Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию "Борисовская", согрели и оказали первую помощь. От госпитализации он отказался и вскоре ушел домой вместе со своим родственником.

https://ria.ru/20210610/molniya-1736495024.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, москва, происшествия