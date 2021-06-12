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Спасенный лисенок стал любимцем лесхоза

Спасенный лисенок стал любимцем лесхоза - РИА Новости, 12.06.2021

Спасенный лисенок стал любимцем лесхоза

В Челябинский области во время работ по подготовке почвы работники Увельского лесхоза обнаружили новорожденного лисенка.

2021-06-12T15:22

2021-06-12T15:22

2021-06-12T15:22

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Голодного и дрожащего от холода малыша приютили и стали кормить. Активный озорной зверек окреп и стал любимцем сотрудников лесхоза. Его назвали Максимка.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасенный лисенок стал любимцем лесхоза В Челябинский области во время работ по подготовке почвы работники Увельского лесхоза обнаружили новорожденного лисенка. Голодного и дрожащего от холода малыша приютили и стали кормить. Активный озорной зверек окреп и стал любимцем сотрудников лесхоза. Его назвали Максимка. 2021-06-12T15:22 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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