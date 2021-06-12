https://ria.ru/20210612/lisenok-1736758705.html
Спасенный лисенок стал любимцем лесхоза
Спасенный лисенок стал любимцем лесхоза - РИА Новости, 12.06.2021
Спасенный лисенок стал любимцем лесхоза
В Челябинский области во время работ по подготовке почвы работники Увельского лесхоза обнаружили новорожденного лисенка.
2021-06-12T15:22
2021-06-12T15:22
2021-06-12T15:22
видео
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Голодного и дрожащего от холода малыша приютили и стали кормить. Активный озорной зверек окреп и стал любимцем сотрудников лесхоза. Его назвали Максимка.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Спасенный лисенок стал любимцем лесхоза
В Челябинский области во время работ по подготовке почвы работники Увельского лесхоза обнаружили новорожденного лисенка. Голодного и дрожащего от холода малыша приютили и стали кормить. Активный озорной зверек окреп и стал любимцем сотрудников лесхоза. Его назвали Максимка.
2021-06-12T15:22
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PT0M48S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, видео
Спасенный лисенок стал любимцем лесхоза
В Челябинский области во время работ по подготовке почвы работники Увельского лесхоза обнаружили новорожденного лисенка.
2021-06-12T15:22
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PT0M48S
Спасенный лисенок стал любимцем лесхоза
В Челябинский области во время работ по подготовке почвы работники Увельского лесхоза обнаружили новорожденного лисенка.
Голодного и дрожащего от холода малыша приютили и стали кормить. Активный озорной зверек окреп и стал любимцем сотрудников лесхоза. Его назвали Максимка.