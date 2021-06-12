https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736783432.html
Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости COVID-19
Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости COVID-19 в Москве продлится около двух недель, потом будет трехнедельное плато, а далее около месяца займет снижение показателей, сказала... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T19:17
2021-06-12T19:17
2021-06-12T19:17
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_c6810b0ff31e06acf704866959b75cdf.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в Москве продлится около двух недель, потом будет трехнедельное плато, а далее около месяца займет снижение показателей, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.Заболеваемость COVID-19 в России выросла до 13,5 тысячи случаев за сутки. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 193 964, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."По Москве могу сказать так, исходя из опыта вспышек коронавируса в крупных городах. Неделю или две будет подъем, потом еще три недели плато и еще 3-4 понижение. К концу августа отпустит. Лето черти унесли", - сказала Баранова."Многое будет зависеть от поведения населения, ношения СИЗ и действий властей. При слаженных действиях можно будет подъем сократить до недели, а плато - до двух", - считает профессор.
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/moskva-1736769275.html
https://ria.ru/20210612/rakova-1736773616.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_391:0:2579:1641_1920x0_80_0_0_e658b6389eba0da1db78ae55ebb8d039.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, сша, общество
Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости COVID-19
Биолог Анча Баранова заявила, что волна заболеваемости COVID-19 в Москве спадет к концу лета