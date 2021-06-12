https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736783432.html

Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости COVID-19

Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021

Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве продлится около двух недель, потом будет трехнедельное плато, а далее около месяца займет снижение показателей, сказала... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T19:17

2021-06-12T19:17

2021-06-12T19:17

распространение коронавируса

анча баранова

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в Москве продлится около двух недель, потом будет трехнедельное плато, а далее около месяца займет снижение показателей, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.Заболеваемость COVID-19 в России выросла до 13,5 тысячи случаев за сутки. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 193 964, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."По Москве могу сказать так, исходя из опыта вспышек коронавируса в крупных городах. Неделю или две будет подъем, потом еще три недели плато и еще 3-4 понижение. К концу августа отпустит. Лето черти унесли", - сказала Баранова."Многое будет зависеть от поведения населения, ношения СИЗ и действий властей. При слаженных действиях можно будет подъем сократить до недели, а плато - до двух", - считает профессор.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/moskva-1736769275.html

https://ria.ru/20210612/rakova-1736773616.html

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