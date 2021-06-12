Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736783432.html
Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости COVID-19
Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости COVID-19 в Москве продлится около двух недель, потом будет трехнедельное плато, а далее около месяца займет снижение показателей, сказала... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T19:17
2021-06-12T19:17
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_c6810b0ff31e06acf704866959b75cdf.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в Москве продлится около двух недель, потом будет трехнедельное плато, а далее около месяца займет снижение показателей, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.Заболеваемость COVID-19 в России выросла до 13,5 тысячи случаев за сутки. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 193 964, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."По Москве могу сказать так, исходя из опыта вспышек коронавируса в крупных городах. Неделю или две будет подъем, потом еще три недели плато и еще 3-4 понижение. К концу августа отпустит. Лето черти унесли", - сказала Баранова."Многое будет зависеть от поведения населения, ношения СИЗ и действий властей. При слаженных действиях можно будет подъем сократить до недели, а плато - до двух", - считает профессор.
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/moskva-1736769275.html
https://ria.ru/20210612/rakova-1736773616.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_391:0:2579:1641_1920x0_80_0_0_e658b6389eba0da1db78ae55ebb8d039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, сша, общество
Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости COVID-19
19:17 12.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Биолог Анча Баранова заявила, что волна заболеваемости COVID-19 в Москве спадет к концу лета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в Москве продлится около двух недель, потом будет трехнедельное плато, а далее около месяца займет снижение показателей, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
Заболеваемость COVID-19 в России выросла до 13,5 тысячи случаев за сутки. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 193 964, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 16:40В России
Собянин объяснил, как долго Москву будет "лихорадить" из-за коронавируса
"По Москве могу сказать так, исходя из опыта вспышек коронавируса в крупных городах. Неделю или две будет подъем, потом еще три недели плато и еще 3-4 понижение. К концу августа отпустит. Лето черти унесли", - сказала Баранова.
"Многое будет зависеть от поведения населения, ношения СИЗ и действий властей. При слаженных действиях можно будет подъем сократить до недели, а плато - до двух", - считает профессор.
Врачи городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 17:21Распространение коронавируса
Ракова заявила о росте числа находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19
 
Распространение коронавирусаАнча БарановаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваСШАОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:29В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:22В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:17В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:13Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом
08:00Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
07:53В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:48Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:23В Приморье потушили пожар на территории завода
07:05СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
06:13"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине
06:05Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
04:58NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:15После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:14Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
03:39Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу
03:25Врач развеяла популярный миф об употреблении воды
03:18Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом
03:15Источник: с Восточного могут запустить 36 спутников связи OneWeb
03:09Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму
Лента новостейМолния