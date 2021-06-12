https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736776172.html

В Москве еще пять поликлиник перепрофилируют для диагностики коронавируса

В Москве еще пять поликлиник перепрофилируют для диагностики коронавируса - РИА Новости, 12.06.2021

В Москве еще пять поликлиник перепрофилируют для диагностики коронавируса

В ближайшие дни в Москве для COVID-диагностики перепрофилируют еще пять поликлиник, до середины недели число КТ-центров достигнет 30, сообщила заммэра столицы... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:47

2021-06-12T17:47

2021-06-12T17:47

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В ближайшие дни в Москве для COVID-диагностики перепрофилируют еще пять поликлиник, до середины недели число КТ-центров достигнет 30, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Также мы в ближайшие дни перепрофилируем еще пять поликлиник для диагностики коронавирусной инфекции, таким образом, до середины недели число КТ-центров достигнет 30", - сказала Ракова журналистам.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.

https://ria.ru/20210612/vaktsina-1736775094.html

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