https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736772435.html

"За что боролись": Мясников оценил новые ограничения по COVID-19

"За что боролись": Мясников оценил новые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021

"За что боролись": Мясников оценил новые ограничения по COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал решение московских властей ужесточить ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:14

2021-06-12T17:14

2021-06-12T17:14

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал решение московских властей ужесточить ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.По словам медика, он давно предупреждал о третьей волне COVID-19, однако россияне не восприняли вакцинацию всерьез. Врач посетовал, что привившиеся оказались в равных условиях с теми, кто отказался вакцинироваться. "Но вот тут — "за что боролись, на то и напоролись!" У всех была доступная вакцина и время ее сделать в относительно "холодный" период. Чего же не сделали?! А вот теперь мы не имеем право на недовольство и критику!" — написал Мясников в своем Telegram-канале.Специалист подчеркнул, что массовая вакцинация необходима, особенно для людей старшего возраста, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний. По его мнению, прививка эффективнее самоизоляции, масочного режима и прочих ограничительных мер, но делать вакцинацию обязательной не хотят.Сегодня в российской столице выявили 6701 новый случай COVID-19 — это максимальный показатель с 26 декабря. Мэр города Сергей Собянин заявил о новых ограничениях. В частности, с 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку.

https://ria.ru/20210612/rakova-1736771639.html

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