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"За что боролись": Мясников оценил новые ограничения по COVID-19
"За что боролись": Мясников оценил новые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2021
"За что боролись": Мясников оценил новые ограничения по COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал решение московских властей ужесточить ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:14
2021-06-12T17:14
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александр мясников (врач)
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал решение московских властей ужесточить ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.По словам медика, он давно предупреждал о третьей волне COVID-19, однако россияне не восприняли вакцинацию всерьез. Врач посетовал, что привившиеся оказались в равных условиях с теми, кто отказался вакцинироваться. "Но вот тут — "за что боролись, на то и напоролись!" У всех была доступная вакцина и время ее сделать в относительно "холодный" период. Чего же не сделали?! А вот теперь мы не имеем право на недовольство и критику!" — написал Мясников в своем Telegram-канале.Специалист подчеркнул, что массовая вакцинация необходима, особенно для людей старшего возраста, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний. По его мнению, прививка эффективнее самоизоляции, масочного режима и прочих ограничительных мер, но делать вакцинацию обязательной не хотят.Сегодня в российской столице выявили 6701 новый случай COVID-19 — это максимальный показатель с 26 декабря. Мэр города Сергей Собянин заявил о новых ограничениях. В частности, с 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
"За что боролись": Мясников оценил новые ограничения по COVID-19
17:14 12.06.2021
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Фото : ВГТРК

Мясников прокомментировал новые ограничения по COVID-19 и раскритиковал москвичей

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал решение московских властей ужесточить ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
По словам медика, он давно предупреждал о третьей волне COVID-19, однако россияне не восприняли вакцинацию всерьез. Врач посетовал, что привившиеся оказались в равных условиях с теми, кто отказался вакцинироваться.
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"Но вот тут — "за что боролись, на то и напоролись!" У всех была доступная вакцина и время ее сделать в относительно "холодный" период. Чего же не сделали?! А вот теперь мы не имеем право на недовольство и критику!" — написал Мясников в своем Telegram-канале.
Специалист подчеркнул, что массовая вакцинация необходима, особенно для людей старшего возраста, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний. По его мнению, прививка эффективнее самоизоляции, масочного режима и прочих ограничительных мер, но делать вакцинацию обязательной не хотят.
Сегодня в российской столице выявили 6701 новый случай COVID-19 — это максимальный показатель с 26 декабря. Мэр города Сергей Собянин заявил о новых ограничениях. В частности, с 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку.
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Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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