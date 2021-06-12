https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736771785.html
Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим
Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим - РИА Новости, 12.06.2021
Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим
Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется, сообщила журналистам... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:07
2021-06-12T17:07
2021-06-12T17:17
коронавирус в россии
коронавирусы
анастасия ракова
сергей собянин
москва
общество
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется", - сказала она.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.
https://ria.ru/20210612/rakova-1736771639.html
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коронавирус в россии, коронавирусы, анастасия ракова , сергей собянин, москва, общество, коронавирус covid-19
Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим
17:07 12.06.2021 (обновлено: 17:17 12.06.2021)
В Москве не планируют вводить пропускной режим и повышать штрафы за нарушение ограничений