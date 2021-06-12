https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736771785.html

Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим

Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим - РИА Новости, 12.06.2021

Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим

Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется, сообщила журналистам... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:07

2021-06-12T17:07

2021-06-12T17:17

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коронавирусы

анастасия ракова

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общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется", - сказала она.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.

https://ria.ru/20210612/rakova-1736771639.html

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коронавирус в россии, коронавирусы, анастасия ракова , сергей собянин, москва, общество, коронавирус covid-19