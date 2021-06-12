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Гинцбург назвал совет врачей, который может привести к инвалидности
Гинцбург назвал совет врачей, который может привести к инвалидности - РИА Новости, 12.06.2021
Гинцбург назвал совет врачей, который может привести к инвалидности
Советы некоторых врачей переболеть коронавирусом в корне неверны, люди после этого могут стать инвалидами, перенесенная инфекция может дать осложнения на мозг,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:01
2021-06-12T18:46
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Советы некоторых врачей переболеть коронавирусом в корне неверны, люди после этого могут стать инвалидами, перенесенная инфекция может дать осложнения на мозг, печень, лёгкие или сосуды, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Понимаете, что удивляет - это врачи говорят, и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершено не понимаю, как такое можно (говорить – ред.): переболейте - и будете защищены. Ну, это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами", - заявил Гинцбург в ходе общения президента РФ Владимира Путина с лауреатами госпремий в Кремле.Он отметил, что после перенесённого коронавируса, который дал осложнения, человек полгода, если у него есть возможность, "занимается только своим восстановлением"."А у кого есть возможность полгода не работать, заниматься восстановлением? Легкие просто летят", - добавил Гинцбург."По-моему, и сосуды головного мозга страдают", - уточнил Путин, на что его собеседник ответил, что осложнение пойдёт туда, "куда, как говорится, бог пошлет"."Где этот иммунный комплекс отложится, никто не знает. И в головном мозге может быть, и в печени, и в лёгких - в легких точно, потому что через легкие все идёт, и сосуды", - ответил Гинцбург.
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Гинцбург назвал совет врачей, который может привести к инвалидности
17:01 12.06.2021 (обновлено: 18:46 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРаспределительный пост в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Распределительный пост в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гинцбург заявил, что из-за советов врачей переболеть COVID-19 люди могут стать инвалидами

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Советы некоторых врачей переболеть коронавирусом в корне неверны, люди после этого могут стать инвалидами, перенесенная инфекция может дать осложнения на мозг, печень, лёгкие или сосуды, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Понимаете, что удивляет - это врачи говорят, и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершено не понимаю, как такое можно (говорить – ред.): переболейте - и будете защищены. Ну, это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами", - заявил Гинцбург в ходе общения президента РФ Владимира Путина с лауреатами госпремий в Кремле.
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Он отметил, что после перенесённого коронавируса, который дал осложнения, человек полгода, если у него есть возможность, "занимается только своим восстановлением".
"А у кого есть возможность полгода не работать, заниматься восстановлением? Легкие просто летят", - добавил Гинцбург.
"По-моему, и сосуды головного мозга страдают", - уточнил Путин, на что его собеседник ответил, что осложнение пойдёт туда, "куда, как говорится, бог пошлет".
"Где этот иммунный комплекс отложится, никто не знает. И в головном мозге может быть, и в печени, и в лёгких - в легких точно, потому что через легкие все идёт, и сосуды", - ответил Гинцбург.
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