https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736771316.html

Гинцбург назвал совет врачей, который может привести к инвалидности

Гинцбург назвал совет врачей, который может привести к инвалидности - РИА Новости, 12.06.2021

Гинцбург назвал совет врачей, который может привести к инвалидности

Советы некоторых врачей переболеть коронавирусом в корне неверны, люди после этого могут стать инвалидами, перенесенная инфекция может дать осложнения на мозг,... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:01

2021-06-12T17:01

2021-06-12T18:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956021_0:457:2828:2048_1920x0_80_0_0_fdb126c478161014523e789a5b59d206.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Советы некоторых врачей переболеть коронавирусом в корне неверны, люди после этого могут стать инвалидами, перенесенная инфекция может дать осложнения на мозг, печень, лёгкие или сосуды, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Понимаете, что удивляет - это врачи говорят, и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершено не понимаю, как такое можно (говорить – ред.): переболейте - и будете защищены. Ну, это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами", - заявил Гинцбург в ходе общения президента РФ Владимира Путина с лауреатами госпремий в Кремле.Он отметил, что после перенесённого коронавируса, который дал осложнения, человек полгода, если у него есть возможность, "занимается только своим восстановлением"."А у кого есть возможность полгода не работать, заниматься восстановлением? Легкие просто летят", - добавил Гинцбург."По-моему, и сосуды головного мозга страдают", - уточнил Путин, на что его собеседник ответил, что осложнение пойдёт туда, "куда, как говорится, бог пошлет"."Где этот иммунный комплекс отложится, никто не знает. И в головном мозге может быть, и в печени, и в лёгких - в легких точно, потому что через легкие все идёт, и сосуды", - ответил Гинцбург.

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/1736615524.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/koronavirus-1736603301.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество