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Замдиректора Центра Гамалеи поговорил с Владимиром Путиным
Замдиректора Центра Гамалеи поговорил с Владимиром Путиным - РИА Новости, 12.06.2021
Замдиректора Центра Гамалеи поговорил с Владимиром Путиным
Важно мониторить появление новых штаммов COVID-19, их много, но не все из них опасны, нужно работать на опережение и адаптировать вакцины, сообщил замдиректора... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:04
2021-06-12T15:04
2021-06-12T15:27
распространение коронавируса
денис логунов
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владимир путин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Важно мониторить появление новых штаммов COVID-19, их много, но не все из них опасны, нужно работать на опережение и адаптировать вакцины, сообщил замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Очень важно проводить мониторинг штаммов, которые есть", - сказал Логунов."Их все больше и больше", - отметил Путин."Да, понятно, что их есть много. Но не все из них опасны", - сказал Логунов.Путин вручил в День России государственные премии и золотые медали "Герой Труда", а после пообщался с лауреатами.
https://ria.ru/20210612/covid-19-1736757077.html
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денис логунов, россия, владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество
Замдиректора Центра Гамалеи поговорил с Владимиром Путиным
15:04 12.06.2021 (обновлено: 15:27 12.06.2021)
Замдиректора Центра Гамалеи заявил о важности мониторинга появления новых штаммов коронавируса