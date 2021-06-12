https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736738839.html

У летучих мышей в Китае обнаружили новые коронавирусы

У летучих мышей в Китае обнаружили новые коронавирусы - РИА Новости, 12.06.2021

У летучих мышей в Китае обнаружили новые коронавирусы

Ученые из Китайской академии наук и Шаньдунского университета провели исследование по эволюционному происхождению SARS-CoV-2 и схожих с ним вирусов. Результаты... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T12:05

2021-06-12T12:05

2021-06-12T13:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

воз

университет джонса хопкинса

франция

китай

италия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Ученые из Китайской академии наук и Шаньдунского университета провели исследование по эволюционному происхождению SARS-CoV-2 и схожих с ним вирусов. Результаты опубликованы в журнале Cell.Специалисты изучили образцы слюны и продуктов жизнедеятельности 342 летучих мышей, собранных в период с мая 2019 года по ноябрь 2020-го, и обнаружили 24 генома коронавируса. Среди них выявили четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии COVID-19. При этом один образец (под названием RpYN06), обнаруженный у подковообразных летучих мышей, имел отличие только в спайковом белке: он нужен вирусу для прикрепления к стенке клетки хозяина и формирует его "корону". В итоге ученые пришли к выводу, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах это может происходить весьма часто."Летучие мыши известны как отличный природный резервуар для различных патогенов, вызывающих тяжелые заболевания у людей и связанных с распространением вируса Хендра, вируса Марбург, вируса Эбола и в первую очередь коронавирусов. Помимо летучих мышей и людей, коронавирусы могут инфицировать множество домашних и диких животных, включая свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей", — отметили авторы исследования.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных SARS-CoV-2 превысило 174,5 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, оно приближается к 176 миллионам. Свыше 3,7 миллиона больных спасти не удалось.Среди ученых по-прежнему нет единого мнения насчет происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В июне исследователи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили у него последовательность геномов, которая в природе встречается крайне редко. В лабораторных условиях же ее используют для усиления заразности и летальности исследуемых вирусов. В начале года Ухань также посетила группа экспертов ВОЗ. В марте организация опубликовала полную версию их доклада, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.США и еще 13 стран остались недовольны выводами: в совместном заявлении они подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.Китай неоднократно заявлял, что придерживается открытой и ответственной позиции по публикациям на тему COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел КНР, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Комментируя намерение США расследовать происхождение SARS-CoV-2, официальный представитель китайского ведомства Чжао Лицзянь назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.

https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736538768.html

https://ria.ru/20210607/virus-1736018860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, воз, университет джонса хопкинса, франция, китай, италия