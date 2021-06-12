https://ria.ru/20210612/konchalovskiy-1736281211.html

На "России" состоится премьера фильма Кончаловского "Человек неунывающий"

На "России" состоится премьера фильма Кончаловского "Человек неунывающий" - РИА Новости, 12.06.2021

На "России" состоится премьера фильма Кончаловского "Человек неунывающий"

На телеканале "России" состоится премьера документального фильма Андрея Кончаловского "Человек Неунывающий", сообщает пресс-служба вещателя. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T07:15

2021-06-12T07:15

2021-06-12T07:15

кино и сериалы

андрей кончаловский

россия-1 (телеканал)

культура

новости культуры

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На телеканале "России" состоится премьера документального фильма Андрея Кончаловского "Человек Неунывающий", сообщает пресс-служба вещателя. Герои ленты — обычные люди, которые остаются оптимистами, несмотря на разные жизненные трудности. Например, молодой аспирант, работающий учителем в сельской школе или батюшка, играющий со своими детьми. Всего в фильм вошло семь новелл, каждая из которых создает "яркий и честный портрет простого человека". Эксклюзивная премьера документального фильма "Человек неунывающий" состоялась на платформе "Смотрим" в марте этого года. На телеканале "Россия" лента выйдет 13 июня в 01:30.

https://ria.ru/20201215/kino-1589372094.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, андрей кончаловский, россия-1 (телеканал), новости культуры