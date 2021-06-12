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Культура
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На "России" состоится премьера фильма Кончаловского "Человек неунывающий"
На "России" состоится премьера фильма Кончаловского "Человек неунывающий" - РИА Новости, 12.06.2021
На "России" состоится премьера фильма Кончаловского "Человек неунывающий"
На телеканале "России" состоится премьера документального фильма Андрея Кончаловского "Человек Неунывающий", сообщает пресс-служба вещателя. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T07:15
2021-06-12T07:15
кино и сериалы
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На телеканале "России" состоится премьера документального фильма Андрея Кончаловского "Человек Неунывающий", сообщает пресс-служба вещателя. Герои ленты — обычные люди, которые остаются оптимистами, несмотря на разные жизненные трудности. Например, молодой аспирант, работающий учителем в сельской школе или батюшка, играющий со своими детьми. Всего в фильм вошло семь новелл, каждая из которых создает "яркий и честный портрет простого человека". Эксклюзивная премьера документального фильма "Человек неунывающий" состоялась на платформе "Смотрим" в марте этого года. На телеканале "Россия" лента выйдет 13 июня в 01:30.
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кино и сериалы, андрей кончаловский, россия-1 (телеканал), новости культуры

На "России" состоится премьера фильма Кончаловского "Человек неунывающий"

07:15 12.06.2021
 
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского, 2020Кадр из фильма "Человек неунывающий"
Кадр из фильма Человек неунывающий
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского, 2020
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На телеканале "России" состоится премьера документального фильма Андрея Кончаловского "Человек Неунывающий", сообщает пресс-служба вещателя.
"Это еще одна попытка режиссера ответить на вопрос, что мир знает о России? Какая она? Какие люди в ней живут? Чем они живут?" — говорится в релизе.
Герои ленты — обычные люди, которые остаются оптимистами, несмотря на разные жизненные трудности. Например, молодой аспирант, работающий учителем в сельской школе или батюшка, играющий со своими детьми.
Всего в фильм вошло семь новелл, каждая из которых создает "яркий и честный портрет простого человека".
"Замысел был очень простой — найти людей, которые в данной ситуации, в данной жизни сегодня находят какие-то опоры. Мы сделали картину, которая может быть интересна людям, чтобы, посмотрев ее, они сказали себе – все же есть надежда", — цитируют Андрея Кончаловского в пресс-службе.
Эксклюзивная премьера документального фильма "Человек неунывающий" состоялась на платформе "Смотрим" в марте этого года. На телеканале "Россия" лента выйдет 13 июня в 01:30.
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