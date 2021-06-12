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https://ria.ru/20210612/kitay-1736785868.html
Глава КНР: образование - ключевой фактор в развитии бедных районов
Глава КНР: образование - ключевой фактор в развитии бедных районов - РИА Новости, 12.06.2021
Глава КНР: образование - ключевой фактор в развитии бедных районов
Председатель КНР Си Цзиньпин считает образование ключевым фактором в развитии бедных районов. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T19:42
2021-06-12T19:42
россия-китай: главное
россия
си цзиньпин
москва
китай
в мире
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МОСКВА, 12 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин считает образование ключевым фактором в развитии бедных районов.Древняя китайская поговорка гласит: "Чтобы вырыть глубокий колодец, нужно начать с ямки в 3 цуня". Она аналогична фразе "Путешествие в тысячу ли начинается с первого шага". Это фраза из книги "Лю Цзы Чун Сюэ", написанной около 1500 лет назад.Председатель КНР Си Цзиньпин всегда считал, что доступное образование - это первый шаг в борьбе с бедностью."Чтобы вырыть глубокий колодец, нужно начать с ямки в 3 цуня". "Чтобы воспитать следующее поколение строителей социализма, нужны знания и моральные стандарты", - говорил Си Цзиньпин.Нищета по наследству: разрывая порочный кругВ 1995 году начальную школу Янцзялин в городе Яньань на северо-западе Китая отремонтировали на пожертвования из города Фучжоу, столицы провинции Фуцзянь. Это произошло после того, как Си Цзиньпин (в то время он занимал в регионе высокий партийный пост) призвал местных предпринимателей помочь построить школы в бедных районах страны."Нельзя допустить, чтобы дети проиграли уже на старте", - отметил Си Цзиньпин, посещая эту школу в 2015 году. Он еще раз подчеркнул, что считает образование ключевым фактором в развитии бедных районов.Школа, в которой когда-то был только один учитель и организованная прямо в пещере классная комната, быстро преобразилась. Сейчас она занимает четырехэтажное здание, оборудована современной техникой и столовой, в которой каждый ученик может бесплатно пообедать.В 2020 году статистика министерства образования КНР показала, что объем инвестиций Китая в образование, включая бесплатное питание и модернизацию школ, ежегодно увеличивался более чем на восемь процентов в течение предыдущих трех лет.Согласно Белой книге по борьбе с нищетой в Китае, опубликованной в апреле 2021-го, с 2013 года в стране отремонтировали 108 тысяч школ. Это помогло существенно расширить доступ к девятилетнему обязательному образованию в бедных районах."Борьба с бедностью должна начинаться с борьбы с неграмотностью, поэтому хорошее образование детей в сельских районах - это важный шаг на пути ликвидации нищеты, а также недопущения передачи бедности из поколения в поколение", - отмечал Си Цзиньпин.Знания для всехСчитая доступ к образованию основой социального равенства, Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность сокращения разрыва в образовательных ресурсах и качестве обучения в сельских и городских районах.В период 13-й пятилетки (2016-2020 годы) Китай выделил почти 750 миллиардов юаней (115 миллиардов долларов) на поддержку обязательного образования. 90% этой суммы было инвестировано в сельские районы. Детям из бедных сельских семей начали предоставлять государственные пособия.С тех пор, как отмечают в Белой книге по борьбе с нищетой, ни один человек в сельских районах не бросил учебу из-за финансовых трудностей. Девятилетнее обязательное образование сейчас доступно всем детям из бедных сельских семей. В 2020 году его получили 94,8% учащихся.По мере того как Китай переходит на цифровое образование, расширяется и доступ в интернет - даже в самых отдаленных регионах. К сети сейчас подключены начальные и средние школы по всей стране.В школе Янцзялин теперь доступны онлайн-классы, занятия на которых проводят преподаватели из партнерских школ в крупных городах.Были также приняты специальные программы, которые позволили привлечь больше бедных студентов, открыть курсы дополнительного образования и помочь выпускникам с поиском работы.В итоге более 8 миллионов выпускников средних школ из бедных семей прошли профессиональную подготовку, свыше 5 миллионов получили высшее образование, в том числе в престижных вузах крупных городов страны.
https://ria.ru/20210609/blokcheyn-1736257798.html
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россия, си цзиньпин, москва, китай, в мире

Глава КНР: образование - ключевой фактор в развитии бедных районов

19:42 12.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин считает образование ключевым фактором в развитии бедных районов.
Древняя китайская поговорка гласит: "Чтобы вырыть глубокий колодец, нужно начать с ямки в 3 цуня". Она аналогична фразе "Путешествие в тысячу ли начинается с первого шага". Это фраза из книги "Лю Цзы Чун Сюэ", написанной около 1500 лет назад.
Председатель КНР Си Цзиньпин всегда считал, что доступное образование - это первый шаг в борьбе с бедностью.
"Чтобы вырыть глубокий колодец, нужно начать с ямки в 3 цуня". "Чтобы воспитать следующее поколение строителей социализма, нужны знания и моральные стандарты", - говорил Си Цзиньпин.
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Нищета по наследству: разрывая порочный круг

В 1995 году начальную школу Янцзялин в городе Яньань на северо-западе Китая отремонтировали на пожертвования из города Фучжоу, столицы провинции Фуцзянь. Это произошло после того, как Си Цзиньпин (в то время он занимал в регионе высокий партийный пост) призвал местных предпринимателей помочь построить школы в бедных районах страны.
"Нельзя допустить, чтобы дети проиграли уже на старте", - отметил Си Цзиньпин, посещая эту школу в 2015 году. Он еще раз подчеркнул, что считает образование ключевым фактором в развитии бедных районов.
Школа, в которой когда-то был только один учитель и организованная прямо в пещере классная комната, быстро преобразилась. Сейчас она занимает четырехэтажное здание, оборудована современной техникой и столовой, в которой каждый ученик может бесплатно пообедать.
В 2020 году статистика министерства образования КНР показала, что объем инвестиций Китая в образование, включая бесплатное питание и модернизацию школ, ежегодно увеличивался более чем на восемь процентов в течение предыдущих трех лет.
Согласно Белой книге по борьбе с нищетой в Китае, опубликованной в апреле 2021-го, с 2013 года в стране отремонтировали 108 тысяч школ. Это помогло существенно расширить доступ к девятилетнему обязательному образованию в бедных районах.
"Борьба с бедностью должна начинаться с борьбы с неграмотностью, поэтому хорошее образование детей в сельских районах - это важный шаг на пути ликвидации нищеты, а также недопущения передачи бедности из поколения в поколение", - отмечал Си Цзиньпин.
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Знания для всех

Считая доступ к образованию основой социального равенства, Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность сокращения разрыва в образовательных ресурсах и качестве обучения в сельских и городских районах.
В период 13-й пятилетки (2016-2020 годы) Китай выделил почти 750 миллиардов юаней (115 миллиардов долларов) на поддержку обязательного образования. 90% этой суммы было инвестировано в сельские районы. Детям из бедных сельских семей начали предоставлять государственные пособия.
С тех пор, как отмечают в Белой книге по борьбе с нищетой, ни один человек в сельских районах не бросил учебу из-за финансовых трудностей. Девятилетнее обязательное образование сейчас доступно всем детям из бедных сельских семей. В 2020 году его получили 94,8% учащихся.
По мере того как Китай переходит на цифровое образование, расширяется и доступ в интернет - даже в самых отдаленных регионах. К сети сейчас подключены начальные и средние школы по всей стране.
В школе Янцзялин теперь доступны онлайн-классы, занятия на которых проводят преподаватели из партнерских школ в крупных городах.
Были также приняты специальные программы, которые позволили привлечь больше бедных студентов, открыть курсы дополнительного образования и помочь выпускникам с поиском работы.
В итоге более 8 миллионов выпускников средних школ из бедных семей прошли профессиональную подготовку, свыше 5 миллионов получили высшее образование, в том числе в престижных вузах крупных городов страны.
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