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Открылся 24-й Шанхайский международный кинофестиваль
Открылся 24-й Шанхайский международный кинофестиваль - РИА Новости, 12.06.2021
Открылся 24-й Шанхайский международный кинофестиваль
Вечером 11 июня кинокартиной "1921" открылся 24-й Шанхайский международный кинофестиваль. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T19:54
2021-06-12T19:54
2021-06-12T19:54
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МОСКВА, 12 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Вечером 11 июня кинокартиной "1921" открылся 24-й Шанхайский международный кинофестиваль.В этом году на кинофестивале представлено в общей сложности более 400 китайских и зарубежных фильмов, в том числе 73 мировые кинопремьеры, 89 азиатских и 99 китайских кинопремьер, а также 13 новых фильмов китайско-зарубежного производства, вошедших в шорт-лист основной конкурсной программы "Золотой кубок" (Golden Goblet Award).Стоит отметить, что в этом году для участия в кинофестивале было зарегистрировано 4443 фильма из 113 стран и районов, что больше по сравнению с предыдущими фестивалями. Как полагают инсайдеры данной отрасли, это свидетельствует о непрерывном улучшении кинорынка Китая, а также отражает уверенность мирового рынка кино в отношении Китая.Шанхайский кинофестиваль начал проводиться с 1993 года и является единственным в Китае кинематографическим мероприятием категории "А".
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