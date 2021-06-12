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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210612/iezuity-1736689711.html
Как "агенты Всевышнего" стали примером для спецслужб
Как "агенты Всевышнего" стали примером для спецслужб - РИА Новости, 12.06.2021
Как "агенты Всевышнего" стали примером для спецслужб
В июне католики отмечают память святых членов "Общества Иисуса", больше известных как иезуиты. Их орден считают одной из самых могущественных организаций в... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T08:00
2021-06-12T07:59
религия и мировоззрение
игнатий де лойола
россия
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
мартин лютер
ватикан
венеция
иван грозный
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В июне католики отмечают память святых членов "Общества Иисуса", больше известных как иезуиты. Их орден считают одной из самых могущественных организаций в истории. И неспроста: методы этих монахов взяли на вооружение даже спецслужбы. Иезуитские тайны и мифы — в материале РИА Новости. Из дворян в святыеУлица Корсо в Риме — одна из самых оживленных. Обычно там прогуливаются тысячи туристов: впечатленные красотами фонтана Треви, они устремляются на площадь Венеции. Большинство даже не замечает втиснутую между домами церковь Сан-Иньяцио. А зря: за довольно скромным для эпохи барокко фасадом скрыт настоящий "трехмерный потолок". Стоит вскинуть голову, как предстает красочная фреска, выполненная в особой технике — все изображения людей кажутся объемными.Картина называется не менее удивительно: "Апофеоз святого Игнатия". Посвящена она, как и сам храм, человеку, на которого негласно равняются спецслужбы и тайные общества всего мира.А между тем молодой дворянин Игнасио (Игнатий) де Лойола вряд ли думал, что останется в веках. Все изменила битва при Памплоне 1521 года, когда его тяжело ранило ядром. Почти год лекари боролись за жизнь воина, но травмы были слишком серьезные. Ему посоветовали исповедаться и причаститься. И тут произошло чудо: Лойоле внезапно выздоровел. Спустя несколько дней, как писал он потом, от ран не осталось и следа. После этого молодой человек посвятил себя Господу и на основе собственного духовного опыта написал целую книгу. На первый взгляд в ней нет ничего особенного: размышления о Боге, о том, как молиться. Но именно этот труд до сих пор считают источником власти над людьми.Заразительная идеяИгнатий Лойола предложил последователям особые "духовные упражнения" — в течение четырех недель человек должен постепенно совершенствоваться. В ход шли разные приемы, которые в XX веке назовут психотехниками. Выполняли все под строгим надзором наставника: его слово — закон, раздумьям не место. Недаром главу ордена официально именуют "генералом". Идеей постепенно заразилось все больше католиков, а в 1537-м на нее обратил внимание и сам папа Римский Павел III. И, по сути, спас Лойолу — учением уже вовсю интересовалась могущественная инквизиция. Если бы "охотники на еретиков" знали, что всего через пару десятков лет отойдут на второй план, то, возможно, не допустили бы той самой аудиенции в Ватикане. Ее итогом стало основание "Общества Иисуса", члены которого назвали себя иезуитами.Орден подчинялся непосредственно понтифику. Неспроста: на него Святой Престол возложил особую миссию. Дело в том, что в середине XVI века в Европе разгоралась реформация — все больше католиков уходили в общины, созданные Мартином Лютером и Жаном Кальвином. Популярность же Римской церкви упала почти до нуля. Иезуитам предстояло вернуть отпавших "на путь истинной веры".Иезуитский методИ они придумали новый способ. Вместо яростных призывов покаяться "обрабатывали" верующих иначе: мягким ненавязчивым разговором, играя на слабостях визави. И те постепенно поддавались очарованию. Позже этот революционный метод возьмут на вооружение лучшие спецслужбы мира."Игнатий Лойола говорил: входить нужно через дверь собеседника, а выходить через свою. Например, миссионеры в Китае знали: местных не интересует Бог, в отличие от математики и астрономии. И так завязывали беседу. Или, например, в Германии и Польше протестанты отдавали детей в иезуитские школы, потому что там было лучшее образование. А иезуиты тем самым надеялись обратить учеников в католичество", — рассказывает РИА Новости представитель ордена иезуитов в России священник Штефан Липке.Не угрожали иезуиты и адскими муками. Напротив, утверждали они, любой грех можно искупить."Иезуитские исповедники придерживались более мягкой позиции, в отличие от других монашеских орденов, — отмечает Липке. — Но чтобы заявить богатому человеку: "Ты нагрешил, но не беда, мы тебе поможем, подчиняйся нам" — нет, до такого не доходило".Подобный компромиссный метод не раз высмеивали противники ордена — мол, "Общество Иисуса" готово поступиться любыми принципами ради достижения цели. Отсюда, по одной из версий, и пошло выражение "иезуитский цинизм".Тайный правительХотя, возможно, у известной фразы другие истоки. Дело в том, что буквально за несколько десятилетий "Общество Иисуса" сосредоточило в своих руках невиданную власть. Их вербовке поддавались не только простолюдины, но и правители. Один из них — король Испании Филипп IV. Епископов он считал лицемерами, не доверял им. Полагался только на духовника — монаха-иезуита Иоганна Нитхарда. Тот знал все помыслы монарха, потому что регулярно его исповедовал. И придворные побаивались священника. После смерти правителя в 1655-м монах очаровал его супругу — королеву Марианну. Та назначила скромного с виду иезуита советником по духовным вопросам. Но Нитхард, конечно, воспользовался влиянием. В течение нескольких лет он фактически управлял испанским королевством, в то время самым сильным в Европе. Помогали не только ум и умение расположить к себе, но и разветвленная агентурная сеть. Орден с самого начала существования основывал по всему континенту школы, поэтому был в курсе всего. Мадридский двор сразу невзлюбил духовника и строил ему всяческие козни. На священника натравили "псов Господних" — доминиканцев. С иезуитами у этого ордена были свои счеты: его членам не нравилось, что Ватикан отдал все преференции именно последователям Лойолы.В ход шли подкупы, провокации и даже покушения — Нитхард чудом избежал гибели, в отличие от его слуги. Однако долго он не продержался. Спустя пять лет в результате дворцового переворота "слуга Господень" бежал в Рим.Впрочем, тайный правитель Испании еще легко отделался: проваливших задание иезуитов обычно отправляли в Азию. Там они тоже развернули широкую сеть. Проповедовали даже в Японии, где, впрочем, получили отпор. Но, несмотря на неудачи, миссия продолжилась. "Среди любых территорий они — как бы владения иностранной державы, которая суверенно ими управляет, хотя временами это скрывали из соображений благоразумия. Таким образом, орден образует автономный политический организм, государство с собственным правом, собственной конституцией, имуществом — словом, государство наподобие древних германских: армия, всегда готовая к бою", — писал про орден немецкий исследователь Генрих Бёмер. "Взбесил Грозного"Свою "армию" иезуиты держали и России. Причем еще со времен Ивана Грозного, которого хотели перетянуть на свою сторону. Но посланник ордена Антонио Поссевино настолько разозлил царя, что тот приказал прибить его шляпу к двери. Намек монах понял и тут же удалился из Москвы.В дальнейшем иезуиты не раз пытались проникнуть в Кремль. Они были среди приближенных Лжедмитрия. В их школе учился сподвижник Петра I Феофан Прокопович. Кстати, именно первый российский император и выгнал членов ордена из России в 1719-м, обвинив их в "подрывной деятельности". А в 1773-м орден закрыл и папа Римский Климент XIV. Причем чисто по политическим мотивам: монахи стали фактически неуправляемыми, вопреки собственной известной клятве "подчиняться беспрекословно, словно ты труп". И тогда же против ордена развернули информационную войну. "Общество Иисуса" обвиняли чуть ли не во всех грехах — им, например, приписывали убийство короля Франции Генриха IV в 1610-м (киллер учился в иезуитской школе) и взрыв в английском парламенте пятью годами ранее. Сам орден, естественно, все отрицал. Со временем от былого могущества не осталось и следа. Да, иезуиты продолжали строить школы и активно проповедовали (за что их повторно выгнали из России). Но участие в политике свели к минимуму. Сейчас, по словам Липке, орден занимается в основном просветительской деятельностью по всему миру. И все еще имеет вес среди католиков — не в последнюю очередь из-за папы Франциска: это первый в истории Ватикана понтифик из числа иезуитов.
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игнатий де лойола, россия, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), мартин лютер, ватикан, венеция, иван грозный, справки

Как "агенты Всевышнего" стали примером для спецслужб

08:00 12.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТоржественная месса "Об избираемом Папе Римском"
Торжественная месса Об избираемом Папе Римском - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В июне католики отмечают память святых членов "Общества Иисуса", больше известных как иезуиты. Их орден считают одной из самых могущественных организаций в истории. И неспроста: методы этих монахов взяли на вооружение даже спецслужбы. Иезуитские тайны и мифы — в материале РИА Новости.

Из дворян в святые

Улица Корсо в Риме — одна из самых оживленных. Обычно там прогуливаются тысячи туристов: впечатленные красотами фонтана Треви, они устремляются на площадь Венеции. Большинство даже не замечает втиснутую между домами церковь Сан-Иньяцио. А зря: за довольно скромным для эпохи барокко фасадом скрыт настоящий "трехмерный потолок". Стоит вскинуть голову, как предстает красочная фреска, выполненная в особой технике — все изображения людей кажутся объемными.
© РИА Новости / Антон СкрипуновФреска "Апофеоз святого Игнатия" в церкви Сан-Иньяцио в Риме
Фреска Апофеоз святого Игнатия в церкви Сан-Иньяцио в Риме - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Фреска "Апофеоз святого Игнатия" в церкви Сан-Иньяцио в Риме
Картина называется не менее удивительно: "Апофеоз святого Игнатия". Посвящена она, как и сам храм, человеку, на которого негласно равняются спецслужбы и тайные общества всего мира.
А между тем молодой дворянин Игнасио (Игнатий) де Лойола вряд ли думал, что останется в веках. Все изменила битва при Памплоне 1521 года, когда его тяжело ранило ядром. Почти год лекари боролись за жизнь воина, но травмы были слишком серьезные. Ему посоветовали исповедаться и причаститься.
И тут произошло чудо: Лойоле внезапно выздоровел. Спустя несколько дней, как писал он потом, от ран не осталось и следа. После этого молодой человек посвятил себя Господу и на основе собственного духовного опыта написал целую книгу. На первый взгляд в ней нет ничего особенного: размышления о Боге, о том, как молиться. Но именно этот труд до сих пор считают источником власти над людьми.

Заразительная идея

Игнатий Лойола предложил последователям особые "духовные упражнения" — в течение четырех недель человек должен постепенно совершенствоваться. В ход шли разные приемы, которые в XX веке назовут психотехниками. Выполняли все под строгим надзором наставника: его слово — закон, раздумьям не место. Недаром главу ордена официально именуют "генералом".
Идеей постепенно заразилось все больше католиков, а в 1537-м на нее обратил внимание и сам папа Римский Павел III. И, по сути, спас Лойолу — учением уже вовсю интересовалась могущественная инквизиция. Если бы "охотники на еретиков" знали, что всего через пару десятков лет отойдут на второй план, то, возможно, не допустили бы той самой аудиенции в Ватикане. Ее итогом стало основание "Общества Иисуса", члены которого назвали себя иезуитами.
© Public domainИгнатий Лойола вручает папе Павлу III устав ордена иезуитов
Игнатий Лойола вручает папе Павлу III устав ордена иезуитов
© Public domain
Игнатий Лойола вручает папе Павлу III устав ордена иезуитов
Орден подчинялся непосредственно понтифику. Неспроста: на него Святой Престол возложил особую миссию. Дело в том, что в середине XVI века в Европе разгоралась реформация — все больше католиков уходили в общины, созданные Мартином Лютером и Жаном Кальвином. Популярность же Римской церкви упала почти до нуля. Иезуитам предстояло вернуть отпавших "на путь истинной веры".

Иезуитский метод

И они придумали новый способ. Вместо яростных призывов покаяться "обрабатывали" верующих иначе: мягким ненавязчивым разговором, играя на слабостях визави. И те постепенно поддавались очарованию. Позже этот революционный метод возьмут на вооружение лучшие спецслужбы мира.
"Игнатий Лойола говорил: входить нужно через дверь собеседника, а выходить через свою. Например, миссионеры в Китае знали: местных не интересует Бог, в отличие от математики и астрономии. И так завязывали беседу. Или, например, в Германии и Польше протестанты отдавали детей в иезуитские школы, потому что там было лучшее образование. А иезуиты тем самым надеялись обратить учеников в католичество", — рассказывает РИА Новости представитель ордена иезуитов в России священник Штефан Липке.
Не угрожали иезуиты и адскими муками. Напротив, утверждали они, любой грех можно искупить.
© Public domainФранцузский иезуит-миссионер в Китае
Французский иезуит-миссионер в Китае
© Public domain
Французский иезуит-миссионер в Китае
"Иезуитские исповедники придерживались более мягкой позиции, в отличие от других монашеских орденов, — отмечает Липке. — Но чтобы заявить богатому человеку: "Ты нагрешил, но не беда, мы тебе поможем, подчиняйся нам" — нет, до такого не доходило".
Подобный компромиссный метод не раз высмеивали противники ордена — мол, "Общество Иисуса" готово поступиться любыми принципами ради достижения цели. Отсюда, по одной из версий, и пошло выражение "иезуитский цинизм".

Тайный правитель

Хотя, возможно, у известной фразы другие истоки. Дело в том, что буквально за несколько десятилетий "Общество Иисуса" сосредоточило в своих руках невиданную власть. Их вербовке поддавались не только простолюдины, но и правители.
Один из них — король Испании Филипп IV. Епископов он считал лицемерами, не доверял им. Полагался только на духовника — монаха-иезуита Иоганна Нитхарда. Тот знал все помыслы монарха, потому что регулярно его исповедовал. И придворные побаивались священника.
После смерти правителя в 1655-м монах очаровал его супругу — королеву Марианну. Та назначила скромного с виду иезуита советником по духовным вопросам. Но Нитхард, конечно, воспользовался влиянием. В течение нескольких лет он фактически управлял испанским королевством, в то время самым сильным в Европе. Помогали не только ум и умение расположить к себе, но и разветвленная агентурная сеть. Орден с самого начала существования основывал по всему континенту школы, поэтому был в курсе всего.
© Public domainКардинал Хуан Эверардо Нитхард
Кардинал Хуан Эверардо Нитхард
© Public domain
Кардинал Хуан Эверардо Нитхард
Мадридский двор сразу невзлюбил духовника и строил ему всяческие козни. На священника натравили "псов Господних" — доминиканцев. С иезуитами у этого ордена были свои счеты: его членам не нравилось, что Ватикан отдал все преференции именно последователям Лойолы.
В ход шли подкупы, провокации и даже покушения — Нитхард чудом избежал гибели, в отличие от его слуги. Однако долго он не продержался. Спустя пять лет в результате дворцового переворота "слуга Господень" бежал в Рим.
Впрочем, тайный правитель Испании еще легко отделался: проваливших задание иезуитов обычно отправляли в Азию. Там они тоже развернули широкую сеть. Проповедовали даже в Японии, где, впрочем, получили отпор. Но, несмотря на неудачи, миссия продолжилась.
"Среди любых территорий они — как бы владения иностранной державы, которая суверенно ими управляет, хотя временами это скрывали из соображений благоразумия. Таким образом, орден образует автономный политический организм, государство с собственным правом, собственной конституцией, имуществом — словом, государство наподобие древних германских: армия, всегда готовая к бою", — писал про орден немецкий исследователь Генрих Бёмер.

"Взбесил Грозного"

Свою "армию" иезуиты держали и России. Причем еще со времен Ивана Грозного, которого хотели перетянуть на свою сторону. Но посланник ордена Антонио Поссевино настолько разозлил царя, что тот приказал прибить его шляпу к двери. Намек монах понял и тут же удалился из Москвы.
В дальнейшем иезуиты не раз пытались проникнуть в Кремль. Они были среди приближенных Лжедмитрия. В их школе учился сподвижник Петра I Феофан Прокопович. Кстати, именно первый российский император и выгнал членов ордена из России в 1719-м, обвинив их в "подрывной деятельности".
CC BY-SA 3.0 / 柯達理 / Icon made in Silesian School of IconographyИгнатий де Лойола
Икона Игнатия де Лойола - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
CC BY-SA 3.0 / 柯達理 / Icon made in Silesian School of Iconography
Игнатий де Лойола
А в 1773-м орден закрыл и папа Римский Климент XIV. Причем чисто по политическим мотивам: монахи стали фактически неуправляемыми, вопреки собственной известной клятве "подчиняться беспрекословно, словно ты труп".
И тогда же против ордена развернули информационную войну. "Общество Иисуса" обвиняли чуть ли не во всех грехах — им, например, приписывали убийство короля Франции Генриха IV в 1610-м (киллер учился в иезуитской школе) и взрыв в английском парламенте пятью годами ранее. Сам орден, естественно, все отрицал.
Со временем от былого могущества не осталось и следа. Да, иезуиты продолжали строить школы и активно проповедовали (за что их повторно выгнали из России). Но участие в политике свели к минимуму.
Сейчас, по словам Липке, орден занимается в основном просветительской деятельностью по всему миру. И все еще имеет вес среди католиков — не в последнюю очередь из-за папы Франциска: это первый в истории Ватикана понтифик из числа иезуитов.
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Религия и мировоззрениеИгнатий де ЛойолаРоссияРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Мартин ЛютерВатиканВенецияИван ГрозныйСправки
 
 
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