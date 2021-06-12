Рейтинг@Mail.ru
Журналиста Константина Генича лишили аккредитации на ЕВРО-2020
Футбол
 
00:57 12.06.2021 (обновлено: 11:14 19.01.2026)
Журналиста Константина Генича лишили аккредитации на ЕВРО-2020
Журналиста Константина Генича лишили аккредитации на ЕВРО-2020
Футбольный обозреватель Константин Генич рассказал в Telegram об отмене его аккредитации на работу на матчах ЕВРО-2020.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Футбольный обозреватель Константин Генич рассказал в Telegram об отмене его аккредитации на работу на матчах ЕВРО-2020.
Журналист уточнил, что сначала получил письмо от УЕФА с подтверждением аккредитации. По его словам, причиной изменения этого решения стало его участие в футбольном турнире стран СНГ и Балтии в Нагорном Карабахе в 2009 году.
«

"Мне на почту пришло письмо от УЕФА, где черным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на ЕВРО-2020. В аккредитации вам отказано. Это финальное решение, все вопросы… И адрес почты азербайджанской стороны "Баку-2020", — написал Генич.

Обозреватель считает недопустимым "смешивать политику и спорт" и выразил надежду, что в итоге ему подтвердят аккредитацию.
Ранее блогер Василий Уткин сообщил, что журналист Нобель Арустамян не получил аккредитацию на работу матчах ЕВРО-2020 из-за отказа оргкомитета Баку. Исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов связал это с его "поездками на оккупированные азербайджанские земли" — речь идет о Нагорном Карабахе. В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова и генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сообщили, что обозревателя аккредитовали на ЕВРО-2020. Дипломатический источник сообщил РИА Новости, что он не сможет работать на матчах в Баку.
ЕВРО-2020 стартовало 11 июня, матчи турнира пройдут на аренах 11 городов Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.
