Журналиста Константина Генича лишили аккредитации на ЕВРО-2020

«

"Мне на почту пришло письмо от УЕФА, где черным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на ЕВРО-2020. В аккредитации вам отказано. Это финальное решение, все вопросы… И адрес почты азербайджанской стороны "Баку-2020", — написал Генич.