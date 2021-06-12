https://ria.ru/20210612/flot-1736769111.html

Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом, заявил Путин

Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2021

Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом, заявил Путин

Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом и будет дальше его развивать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T16:38

2021-06-12T16:38

2021-06-12T20:41

дальневосточное морское пароходство

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом и будет дальше его развивать, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в День России вручил государственные премии и наградил героев труда в Кремле. Это звание было присвоено в том числе капитану-наставнику департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке Геннадию Антохину. После церемонии президент неформально пообщался со всеми лауреатами за бокалом шампанского, речь зашла в том числе и о российских ледоколах."У нас вообще самый мощный ледокольный флот, самый мощный атомный ледокольный флот - в России, и мы его развиваем. Еще несколько новейших, очень мощных ледоколов построим в ближайшее время, в том числе "Лидер". Такого в мире вообще не только нет, но и не было никогда, даже у нас", - сказал Путин.Он отметил, что "Лидер" "будет колоть лед практически неограниченной толщины, до трех метров".Антохин, говоря о возможностях уже существующих российских ледоколов, поделился своими впечатлениями и упомянул об истории, рассказанной его другом Петром Голиковым, который работал на ледоколе "Капитан Хлебников". В один из полярных круизов с иностранными туристами на подмогу этому судну пришлось вызвать российский ледокол "Ямал"."Может быть они шампанского?.. Им казалось, что это крен? Накатили немножко?", - пошутил Путин, слушая историю о спасении иностранцев.Капитан отметил, что туристов в этих поездках действительно возят на айсберги с шампанским. Продолжая историю, он упомянул, что на мостике "Хлебникова" собралось много пассажиров. "Галдеж", - лаконично описал обстановку Антохин.В это время вызванный на помощь ледокол начал медленно подходить к судну. "А у него же (у "Ямала" - ред.) корпус черный, надстройка оранжевая и на носу нарисована пасть - такая чудовищная красная, зубы, все прочее. И вот он идет. А атомные ледоколы ходят тихо, у них нет дизелей", - отметил Антохин.Он рассказал, как описывал происходящее его друг - находившийся на "Хлебникове" Петр Голиков. По его словам, во время подхода "Ямала" гул на мостике постепенно стих. "Вот он проходит. У него из-под носа вываливаются глыбы (льда). Гробовая тишина. Петька говорит: у меня аж слеза прошибла - "а, гады капиталистические, смотрите на мощь российскую", - пересказал Антохин."Так уж и гады", - не поверил президент.Капитан пояснил, что Голиков про себя подумал это. "Так я сам такое чувство испытывал", - признался Антохин."А что бы было, если бы атомная подводная лодка из-подо льдов - из-под паковых (толщиной не меньше 3 метров - ред.) льдов - вышла?", - в шутку задался вопросом Путин."Во", - ответил капитан, сопроводив это характерным для такого возгласа жестом - поднятым вверх большим пальцем.

https://ria.ru/20210609/opaseniya-1736288901.html

https://ria.ru/20210601/podlodki-1734953961.html

https://ria.ru/20210602/otvet-1735277567.html

россия

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дальневосточное морское пароходство, россия, владимир путин, общество