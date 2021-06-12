https://ria.ru/20210612/festival-1736806900.html
В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль фейерверков
В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль фейерверков - РИА Новости, 12.06.2021
В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль фейерверков
Фестиваль фейерверков стартовал в Нижнем Новгороде 12 июня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T23:36
2021-06-12T23:36
2021-06-12T23:40
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155762/54/1557625447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15c0cd8d1761b67879ec0021eaa667e5.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Фестиваль фейерверков стартовал в Нижнем Новгороде 12 июня, передает корреспондент РИА Новости.Праздничные фейерверки будут запускать каждую субботу в рамках открывшегося 12 июня фестиваля "Столица закатов" - одного из главных событий в год празднования 800-летия Нижнего Новгорода."К самым красивым закатам добавятся самые красивые фейерверки в России. Здорово, что откроет фестиваль нижегородская команда "Салют 52", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Участниками нижегородского фестиваля фейерверков стали лучшие пиротехнические команды страны. Первой пиротехнической командой выбран "Салют 52" из Нижнего Новгорода – победители XII Международного фестиваля фейерверков "Серебряная ладья" и IV Международного фестиваля фейерверков "Зажигаем звезды", участники международного фестиваля фейерверков в Кнокке-Хейсте (Бельгия) и создатели фейерверка в честь зажжения огня Первых Европейских игр.
россия
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155762/54/1557625447_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd265605f0cb6d1eafd4588818708c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, глеб никитин, нижний новгород
В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль фейерверков
23:36 12.06.2021 (обновлено: 23:40 12.06.2021)
Фестиваль фейерверков стартовал в Нижнем Новгороде 12 июня