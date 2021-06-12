https://ria.ru/20210612/festival-1736806900.html

В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль фейерверков

В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль фейерверков - РИА Новости, 12.06.2021

В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль фейерверков

Фестиваль фейерверков стартовал в Нижнем Новгороде 12 июня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T23:36

2021-06-12T23:36

2021-06-12T23:40

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155762/54/1557625447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15c0cd8d1761b67879ec0021eaa667e5.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Фестиваль фейерверков стартовал в Нижнем Новгороде 12 июня, передает корреспондент РИА Новости.Праздничные фейерверки будут запускать каждую субботу в рамках открывшегося 12 июня фестиваля "Столица закатов" - одного из главных событий в год празднования 800-летия Нижнего Новгорода."К самым красивым закатам добавятся самые красивые фейерверки в России. Здорово, что откроет фестиваль нижегородская команда "Салют 52", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Участниками нижегородского фестиваля фейерверков стали лучшие пиротехнические команды страны. Первой пиротехнической командой выбран "Салют 52" из Нижнего Новгорода – победители XII Международного фестиваля фейерверков "Серебряная ладья" и IV Международного фестиваля фейерверков "Зажигаем звезды", участники международного фестиваля фейерверков в Кнокке-Хейсте (Бельгия) и создатели фейерверка в честь зажжения огня Первых Европейских игр.

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, нижний новгород