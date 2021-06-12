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Нижегородская область
https://ria.ru/20210612/festival-1736806900.html
В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль фейерверков
В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль фейерверков - РИА Новости, 12.06.2021
В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль фейерверков
Фестиваль фейерверков стартовал в Нижнем Новгороде 12 июня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T23:36
2021-06-12T23:40
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Фестиваль фейерверков стартовал в Нижнем Новгороде 12 июня, передает корреспондент РИА Новости.Праздничные фейерверки будут запускать каждую субботу в рамках открывшегося 12 июня фестиваля "Столица закатов" - одного из главных событий в год празднования 800-летия Нижнего Новгорода."К самым красивым закатам добавятся самые красивые фейерверки в России. Здорово, что откроет фестиваль нижегородская команда "Салют 52", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Участниками нижегородского фестиваля фейерверков стали лучшие пиротехнические команды страны. Первой пиротехнической командой выбран "Салют 52" из Нижнего Новгорода – победители XII Международного фестиваля фейерверков "Серебряная ладья" и IV Международного фестиваля фейерверков "Зажигаем звезды", участники международного фестиваля фейерверков в Кнокке-Хейсте (Бельгия) и создатели фейерверка в честь зажжения огня Первых Европейских игр.
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россия, глеб никитин, нижний новгород
В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль фейерверков
23:36 12.06.2021 (обновлено: 23:40 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСалют на фестивале фейерверков
Салют на фестивале фейерверков - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фестиваль фейерверков стартовал в Нижнем Новгороде 12 июня

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Фестиваль фейерверков стартовал в Нижнем Новгороде 12 июня, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничные фейерверки будут запускать каждую субботу в рамках открывшегося 12 июня фестиваля "Столица закатов" - одного из главных событий в год празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
"К самым красивым закатам добавятся самые красивые фейерверки в России. Здорово, что откроет фестиваль нижегородская команда "Салют 52", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Участниками нижегородского фестиваля фейерверков стали лучшие пиротехнические команды страны. Первой пиротехнической командой выбран "Салют 52" из Нижнего Новгорода – победители XII Международного фестиваля фейерверков "Серебряная ладья" и IV Международного фестиваля фейерверков "Зажигаем звезды", участники международного фестиваля фейерверков в Кнокке-Хейсте (Бельгия) и создатели фейерверка в честь зажжения огня Первых Европейских игр.

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Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинНижний Новгород
 
 
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