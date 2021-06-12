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В Сирии на авиабазе Хмеймим военные отметили День России
В Сирии на авиабазе Хмеймим военные отметили День России - РИА Новости, 12.06.2021
В Сирии на авиабазе Хмеймим военные отметили День России
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии отметили День России. Военнослужащие прошли торжественным маршем, состоялось вручение ведомственных наград. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T18:10
2021-06-12T20:12
россия
хмеймим
вооруженные силы рф
день россии
сирия
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ХМЕЙМИМ (Сирия), 12 июн - РИА Новости. На российской авиабазе Хмеймим в Сирии отметили День России. Военнослужащие прошли торжественным маршем, состоялось вручение ведомственных наград."В этот день мы чествуем нашу Родину - страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, соединявшую на огромном пространстве множество народов, территорий и культур. Страну, которую мы любим, которой гордимся и во имя которой готовы пожертвовать собой. История России богата примерами доблести и отваги, стойкости духа и любви к Родине представителей многих поколений своих защитников. Все это сформировало наш национальный характер, наше отношение к военной службе, уважение россиян к ратному труду", - отметил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии Евгений Никифоров.В ходе церемонии военные возложили цветы к памятникам героев борьбы с международным терроризмом и почтили их память минутой молчания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/siriya-1733808104.html
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россия, хмеймим, вооруженные силы рф, день россии, сирия
В Сирии на авиабазе Хмеймим военные отметили День России
18:10 12.06.2021 (обновлено: 20:12 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы "Хмеймим" в Сирии
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В Сирии на авиабазе Хмеймим военные торжественным маршем отметили День России

Читать ria.ru в
ХМЕЙМИМ (Сирия), 12 июн - РИА Новости. На российской авиабазе Хмеймим в Сирии отметили День России. Военнослужащие прошли торжественным маршем, состоялось вручение ведомственных наград.
"В этот день мы чествуем нашу Родину - страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, соединявшую на огромном пространстве множество народов, территорий и культур. Страну, которую мы любим, которой гордимся и во имя которой готовы пожертвовать собой. История России богата примерами доблести и отваги, стойкости духа и любви к Родине представителей многих поколений своих защитников. Все это сформировало наш национальный характер, наше отношение к военной службе, уважение россиян к ратному труду", - отметил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии Евгений Никифоров.
В ходе церемонии военные возложили цветы к памятникам героев борьбы с международным терроризмом и почтили их память минутой молчания.
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии
25 мая, 13:15Сказано в эфире
Необходимый процесс. На базе Хмеймим в Сирии реконструирована ВПП
 
РоссияХмеймимВооруженные силы РФДень РоссииСирия
 
 
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