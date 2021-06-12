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В Гамалеи не исключили появления "московских" штаммов коронавируса
В Гамалеи не исключили появления "московских" штаммов коронавируса - РИА Новости, 12.06.2021
В Гамалеи не исключили появления "московских" штаммов коронавируса
Замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что могут появиться "московские" штаммы коронавируса, президент заявил, что... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:08
2021-06-12T15:08
2021-06-12T15:29
денис логунов
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что могут появиться "московские" штаммы коронавируса, президент заявил, что обсуждал эту тему.Путин вручил в День России государственные премии и золотые медали "Герой Труда", а после пообщался с лауреатами."А главное, что в еще Москве могут быть свои "московские" штаммы", - сказал Логунов."Ну да. Вчера вот об этом мы как раз говорили", - ответил Путин.
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денис логунов, россия, здоровье - общество, москва, общество, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), владимир путин
В Гамалеи не исключили появления "московских" штаммов коронавируса
15:08 12.06.2021 (обновлено: 15:29 12.06.2021)
Замглавы Центра Гамалеи заявил о возможности появления "московских" штаммов коронавируса