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В Гамалеи не исключили появления "московских" штаммов коронавируса

В Гамалеи не исключили появления "московских" штаммов коронавируса - РИА Новости, 12.06.2021

В Гамалеи не исключили появления "московских" штаммов коронавируса

Замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что могут появиться "московские" штаммы коронавируса, президент заявил, что... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T15:08

2021-06-12T15:08

2021-06-12T15:29

денис логунов

россия

здоровье - общество

москва

общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что могут появиться "московские" штаммы коронавируса, президент заявил, что обсуждал эту тему.Путин вручил в День России государственные премии и золотые медали "Герой Труда", а после пообщался с лауреатами."А главное, что в еще Москве могут быть свои "московские" штаммы", - сказал Логунов."Ну да. Вчера вот об этом мы как раз говорили", - ответил Путин.

https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736756826.html

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денис логунов, россия, здоровье - общество, москва, общество, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), владимир путин