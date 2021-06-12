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В Индии при атаке террористов погибли пять человек
В Индии при атаке террористов погибли пять человек - РИА Новости, 12.06.2021
В Индии при атаке террористов погибли пять человек
Двое полицейских и трое гражданских погибли при атаке террористов в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщил РИА Новости руководитель местной РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:28
2021-06-12T14:28
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Двое полицейских и трое гражданских погибли при атаке террористов в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщил РИА Новости руководитель местной полиции Виджай Кумар."Террористическая атака на силы безопасности произошла в городе Сопоре на севере Кашмира. Боевики напали на полицейский участок в районе Арампора. В результате стрельбы погибли два сотрудника полиции и три гражданских лица. Силы безопасности оцепили район, ведется поисковая операция", - сказал он.Кумар добавил, что еще двое полицейских получили тяжелые ранения.По предварительным данным, за нападением стоят члены запрещенной организации "Лашкар-э-Тойба"* (признана террористической и запрещена в РФ). "Лашкар-э-Тойба"* (Армия праведников) - одна из самых активных террористических организаций в Южной Азии. После терактов 11 сентября группировка была признана США террористической организацией. Деятельность группировки также запрещена в Индии, странах Евросоюза, России, Австралии и Великобритании.Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оказался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/indiya-1736632868.html
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индия, джамму, в мире
В Индии при атаке террористов погибли пять человек
14:28 12.06.2021
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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В Индии в результате террористической атаки погибли двое полицейских и трое гражданских

Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Двое полицейских и трое гражданских погибли при атаке террористов в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщил РИА Новости руководитель местной полиции Виджай Кумар.
"Террористическая атака на силы безопасности произошла в городе Сопоре на севере Кашмира. Боевики напали на полицейский участок в районе Арампора. В результате стрельбы погибли два сотрудника полиции и три гражданских лица. Силы безопасности оцепили район, ведется поисковая операция", - сказал он.
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Кумар добавил, что еще двое полицейских получили тяжелые ранения.
По предварительным данным, за нападением стоят члены запрещенной организации "Лашкар-э-Тойба"* (признана террористической и запрещена в РФ). "Лашкар-э-Тойба"* (Армия праведников) - одна из самых активных террористических организаций в Южной Азии. После терактов 11 сентября группировка была признана США террористической организацией. Деятельность группировки также запрещена в Индии, странах Евросоюза, России, Австралии и Великобритании.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оказался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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