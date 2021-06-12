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В Алжире начались досрочные парламентские выборы
В Алжире начались досрочные парламентские выборы - РИА Новости, 12.06.2021
В Алжире начались досрочные парламентские выборы
Первые с начала народных протестов 2019 года парламентские выборы в Национальное народное собрание - нижнюю палату парламента проходят в субботу в Алжире,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:51
2021-06-12T14:51
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АЛЖИР, 12 июн - РИА Новости. Первые с начала народных протестов 2019 года парламентские выборы в Национальное народное собрание - нижнюю палату парламента проходят в субботу в Алжире, передает корреспондент РИА Новости.Избирательным правом в этой африканской стране обладают более 24 миллиона человек, которые должны выбрать 407 депутатов законодательного собрания из 1483 независимых и партийных кандидатов.Исламские партии, возглавляемые движением "Общество за мир", стремятся получить как можно больше мест. Со своей стороны, партии, связанные с демократическим и левым движением ("Объединение за культуру и демократию", "Фронт социалистических сил", "Лейбористская партия"), отказались от участия в выборах. Они осудили репрессивную политику власти после того, как число задержанных по политическим мотивам в преддверии выборов превысило 200 человек.В феврале этого года президент Алжира Абдель Маджид Теббун принял решение распустить парламент и провести досрочные выборы 12 июня, чтобы дать возможность молодежи больше участвовать в политической жизни на фоне требований участников народного протестного движения провести в стране коренные реформы и сменить правящую элиту.Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году, а следующие должны были состояться в 2022 году.
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алжир (республика), в мире
В Алжире начались досрочные парламентские выборы
14:51 12.06.2021
 
© РИА Новости / Надим ЗуауиМечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи

Первые после протестов парламентские выборы в Национальное народное собрание проходят в Алжире

Читать ria.ru в
АЛЖИР, 12 июн - РИА Новости. Первые с начала народных протестов 2019 года парламентские выборы в Национальное народное собрание - нижнюю палату парламента проходят в субботу в Алжире, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательным правом в этой африканской стране обладают более 24 миллиона человек, которые должны выбрать 407 депутатов законодательного собрания из 1483 независимых и партийных кандидатов.
Исламские партии, возглавляемые движением "Общество за мир", стремятся получить как можно больше мест. Со своей стороны, партии, связанные с демократическим и левым движением ("Объединение за культуру и демократию", "Фронт социалистических сил", "Лейбористская партия"), отказались от участия в выборах. Они осудили репрессивную политику власти после того, как число задержанных по политическим мотивам в преддверии выборов превысило 200 человек.
В феврале этого года президент Алжира Абдель Маджид Теббун принял решение распустить парламент и провести досрочные выборы 12 июня, чтобы дать возможность молодежи больше участвовать в политической жизни на фоне требований участников народного протестного движения провести в стране коренные реформы и сменить правящую элиту.
Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году, а следующие должны были состояться в 2022 году.
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