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В Афганистане 20 силовиков погибли в столкновениях с талибами
В Афганистане 20 силовиков погибли в столкновениях с талибами - РИА Новости, 12.06.2021
В Афганистане 20 силовиков погибли в столкновениях с талибами
По меньшей мере 20 сотрудников сил безопасности погибли и еще 20 пострадали в результате боев в районе Толак афганской провинции Гор с боевиками радикального... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T12:01
2021-06-12T12:01
2021-06-12T12:01
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. По меньшей мере 20 сотрудников сил безопасности погибли и еще 20 пострадали в результате боев в районе Толак афганской провинции Гор с боевиками радикального движения "Талибан", сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные источники.Отмечается, что столкновения произошли в пятницу вечером по местному времени. По данным источников, район при этом перешел под контроль талибов. Однако глава района Салман Юсуфи не подтвердил информацию о захвате района боевиками."Двадцать сотрудников сил безопасности погибли и еще двадцать пострадали в результате нападений талибов на район", - заявил глава района.Он добавил, что талибы также взяли в плен по меньшей мере десять сотрудников сил безопасности.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210608/afganistan-1736175755.html
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афганистан, катар, талибан, в мире
В Афганистане 20 силовиков погибли в столкновениях с талибами
В Афганистане во время боев с боевиками движения "Талибан" погибли 20 силовиков