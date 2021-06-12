https://ria.ru/20210612/afganistan-1736738422.html

В Афганистане 20 силовиков погибли в столкновениях с талибами

В Афганистане 20 силовиков погибли в столкновениях с талибами - РИА Новости, 12.06.2021

В Афганистане 20 силовиков погибли в столкновениях с талибами

По меньшей мере 20 сотрудников сил безопасности погибли и еще 20 пострадали в результате боев в районе Толак афганской провинции Гор с боевиками радикального... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T12:01

2021-06-12T12:01

2021-06-12T12:01

афганистан

катар

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793699_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_75b3c224b3db3adbbeee9da69f1d0a5f.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. По меньшей мере 20 сотрудников сил безопасности погибли и еще 20 пострадали в результате боев в районе Толак афганской провинции Гор с боевиками радикального движения "Талибан", сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные источники.Отмечается, что столкновения произошли в пятницу вечером по местному времени. По данным источников, район при этом перешел под контроль талибов. Однако глава района Салман Юсуфи не подтвердил информацию о захвате района боевиками."Двадцать сотрудников сил безопасности погибли и еще двадцать пострадали в результате нападений талибов на район", - заявил глава района.Он добавил, что талибы также взяли в плен по меньшей мере десять сотрудников сил безопасности.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/afganistan-1736175755.html

афганистан

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, катар, талибан, в мире