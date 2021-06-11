https://ria.ru/20210611/znakomstvo-1736640334.html

Знакомство с девочкой в Telegram закончилось для москвича уголовным делом

Знакомство с девочкой в Telegram закончилось для москвича уголовным делом - РИА Новости, 11.06.2021

Знакомство с девочкой в Telegram закончилось для москвича уголовным делом

Знакомство с 12-летней девочкой в Telegram-боте обернулось для 26-летнего москвича уголовным делом по статье о насильственных действиях сексуального характера,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:30

2021-06-11T15:30

2021-06-11T15:30

россия

telegram (приложение)

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Знакомство с 12-летней девочкой в Telegram-боте обернулось для 26-летнего москвича уголовным делом по статье о насильственных действиях сексуального характера, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, в полицию обратился отец дочери: он обнаружил у девочки 2009 года рождения в телефоне переписку со взрослым мужчиной, который через Telegram неоднократно отправлял ей интимные фотографии. Как позднее выяснилось, этим мужчиной был К. - житель Москвы родом из Башкортостана."Позднее отец узнал от девочки, что она познакомилась с ним в мае 2021 года через Telegram-бот... Собеседник девушки заявлял, что ему 17 лет. После знакомства девочка неоднократно виделась с мужчиной, во время встреч у них происходили сексуальные контакты", - сказал собеседник агентства.Девочка 9 июня вновь встретилась с К. в Подмосковье - в Реутовском городском парке. Спустя какое-то время к ним присоединился ее отец, вызвавший сотрудников полиции, и К. доставили в отдел. На ловеласа завели уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), санкция которого – от 12 до 20 лет лишения свободыЗнакомство произошло в популярном среди молодежи боте, работающем в соцсети "ВКонтакте" и в Telegram. В нем пользователь создает анкету, прикладывает к ней фотографию, а после, как в других приложениях знакомств, выбирает понравившихся ему пользователей. Если произошло совпадение, они получают контакты друг друга и могут начать общение. В боте пользователь может указать любой возраст, возрастных ограничений нет.

https://ria.ru/20210304/srok-1599855811.html

https://ria.ru/20210523/nasilie-1733534760.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), москва, московская область (подмосковье), происшествия