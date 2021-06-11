https://ria.ru/20210611/zhile-1736567670.html

В Приморье объем ввода жилья вырос на 45,5%

В Приморье объем ввода жилья вырос на 45,5% - РИА Новости, 11.06.2021

В Приморье объем ввода жилья вырос на 45,5%

Почти 300 тысяч квадратных метров жилья сдали в эксплуатацию в Приморье с начала года по национальному проекту - на 45,5% больше в сравнении с аналогичным... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T09:10

2021-06-11T09:10

2021-06-11T09:10

россия

жилье

марат хуснуллин

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Почти 300 тысяч квадратных метров жилья сдали в эксплуатацию в Приморье с начала года по национальному проекту - на 45,5% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщает правительство региона.Вице-премьер России Марат Хуснуллин 10 июня сообщил, что в РФ с начала года ввели в эксплуатацию свыше 27 миллионов квадратных метров жилья, что почти на 24% больше, чем годом ранее. При этом 39 регионов находятся в "зеленой зоне", то есть наращивают объемы с опережением выше, чем в среднем по стране."По динамике ввода жилья регион находится среди субъектов-лидеров в "зеленой зоне"… В Приморском крае по состоянию на 1 июня динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года – плюс 45,5%. По этому показателю наш регион занимает 25 место. Таких результатов удается достичь, в том числе, благодаря комплексному освоению территорий, вводу в эксплуатацию долгостроев", – сказал министр строительства Приморья Виталий Блоцкий, чьи слова приводятся в сообщении.Из 296 тысяч квадратных метров жилья, введенных в эксплуатацию с начала года в регионе, 78 тысяч приходится на индивидуальное жилищное строительство.По национальному проекту "Жилье и городская среда" в Приморском крае в этом году нужно сдать 800 тысяч квадратных метров жилья, к 2030 году - довести этот показатель до 2 миллионов "квадратов".В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения.

https://ria.ru/20210603/primore-1735356285.html

https://ria.ru/20210528/primore-1734528590.html

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россия, жилье, марат хуснуллин, приморский край, общество