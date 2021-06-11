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В Приморье объем ввода жилья вырос на 45,5%
В Приморье объем ввода жилья вырос на 45,5% - РИА Новости, 11.06.2021
В Приморье объем ввода жилья вырос на 45,5%
Почти 300 тысяч квадратных метров жилья сдали в эксплуатацию в Приморье с начала года по национальному проекту - на 45,5% больше в сравнении с аналогичным... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T09:10
2021-06-11T09:10
россия
жилье
марат хуснуллин
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Почти 300 тысяч квадратных метров жилья сдали в эксплуатацию в Приморье с начала года по национальному проекту - на 45,5% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщает правительство региона.Вице-премьер России Марат Хуснуллин 10 июня сообщил, что в РФ с начала года ввели в эксплуатацию свыше 27 миллионов квадратных метров жилья, что почти на 24% больше, чем годом ранее. При этом 39 регионов находятся в "зеленой зоне", то есть наращивают объемы с опережением выше, чем в среднем по стране."По динамике ввода жилья регион находится среди субъектов-лидеров в "зеленой зоне"… В Приморском крае по состоянию на 1 июня динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года – плюс 45,5%. По этому показателю наш регион занимает 25 место. Таких результатов удается достичь, в том числе, благодаря комплексному освоению территорий, вводу в эксплуатацию долгостроев", – сказал министр строительства Приморья Виталий Блоцкий, чьи слова приводятся в сообщении.Из 296 тысяч квадратных метров жилья, введенных в эксплуатацию с начала года в регионе, 78 тысяч приходится на индивидуальное жилищное строительство.По национальному проекту "Жилье и городская среда" в Приморском крае в этом году нужно сдать 800 тысяч квадратных метров жилья, к 2030 году - довести этот показатель до 2 миллионов "квадратов".В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения.
https://ria.ru/20210603/primore-1735356285.html
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россия, жилье, марат хуснуллин, приморский край, общество
В Приморье объем ввода жилья вырос на 45,5%
09:10 11.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Объем ввода жилья в Приморье с начала года вырос почти до 300 тысяч квадратных метров

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Почти 300 тысяч квадратных метров жилья сдали в эксплуатацию в Приморье с начала года по национальному проекту - на 45,5% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщает правительство региона.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин 10 июня сообщил, что в РФ с начала года ввели в эксплуатацию свыше 27 миллионов квадратных метров жилья, что почти на 24% больше, чем годом ранее. При этом 39 регионов находятся в "зеленой зоне", то есть наращивают объемы с опережением выше, чем в среднем по стране.
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"По динамике ввода жилья регион находится среди субъектов-лидеров в "зеленой зоне"… В Приморском крае по состоянию на 1 июня динамика ввода по отношению к аналогичному периоду прошлого года – плюс 45,5%. По этому показателю наш регион занимает 25 место. Таких результатов удается достичь, в том числе, благодаря комплексному освоению территорий, вводу в эксплуатацию долгостроев", – сказал министр строительства Приморья Виталий Блоцкий, чьи слова приводятся в сообщении.
Из 296 тысяч квадратных метров жилья, введенных в эксплуатацию с начала года в регионе, 78 тысяч приходится на индивидуальное жилищное строительство.
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По национальному проекту "Жилье и городская среда" в Приморском крае в этом году нужно сдать 800 тысяч квадратных метров жилья, к 2030 году - довести этот показатель до 2 миллионов "квадратов".
В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения.
 
РоссияЖильеМарат ХуснуллинПриморский крайОбщество
 
 
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