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У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 11.06.2021
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T07:13
2021-06-11T07:13
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
горонтало (провинция)
индонезия
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 2.23 по времени UTC (5.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 142 километрах к востоку от провинции Горонтало, очаг залегал на глубине 80 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), горонтало (провинция), индонезия, землетрясение, в мире
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
07:13 11.06.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Индонезии магнитудой 5,5

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 2.23 по времени UTC (5.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 142 километрах к востоку от провинции Горонтало, очаг залегал на глубине 80 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Горонтало (провинция)ИндонезияЗемлетрясениеВ мире
 
 
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