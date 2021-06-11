https://ria.ru/20210611/zemletryasenie-1736562188.html

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 11.06.2021

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T07:13

2021-06-11T07:13

2021-06-11T07:13

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

горонтало (провинция)

индонезия

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 2.23 по времени UTC (5.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 142 километрах к востоку от провинции Горонтало, очаг залегал на глубине 80 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210609/zemletryaseniya-1736236446.html

горонтало (провинция)

индонезия

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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), горонтало (провинция), индонезия, землетрясение, в мире