Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/zakon-1736562344.html
Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины - РИА Новости, 11.06.2021
Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
Граждане Белоруссии и Украины, которые захотят стать российскими подданными, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T07:26
2021-06-11T12:30
россия
госдума рф
константин затулин
симферополь
белоруссия
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728123163_0:95:3305:1954_1920x0_80_0_0_a67b14b6278cf292a4cb929fa11f4a8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Граждане Белоруссии и Украины, которые захотят стать российскими подданными, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков получить гражданство России, сообщил РИА Новости один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Законопроект о возвращении соотечественников в Россию будет внесен в Госдуму в пятницу, сообщил ранее Затулин. Он пояснил, кого, согласно законопроекту, предлагается считать соотечественниками.Он отметил, что считает важным и оправданным включение в проект закона украинцев и белорусов, которые смогут воспользоваться наиболее упрощенным порядком получения гражданства России.Над законопроектом работала группа сотрудников института стран СНГ под руководством заместителя директора института Александры Докучаевой. Закон будет рассмотрен уже новым составом Госдумы, сказал Затулин. По его мнению, реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.
россия
симферополь
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728123163_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_c95b7e822f824a1b1b2c79ac1a9fc3df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, константин затулин, симферополь, белоруссия, украина, общество
Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
07:26 11.06.2021 (обновлено: 12:30 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках российский паспорт
Сотрудник ПФР держит в руках российский паспорт - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Госдума может принять закон для предоставления всем белорусам и украинцам гражданства России

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Граждане Белоруссии и Украины, которые захотят стать российскими подданными, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков получить гражданство России, сообщил РИА Новости один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Законопроект о возвращении соотечественников в Россию будет внесен в Госдуму в пятницу, сообщил ранее Затулин. Он пояснил, кого, согласно законопроекту, предлагается считать соотечественниками.

"Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии (предки) проживали на территории современной России, а также это украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории России. Если они хотят и самоидентифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать", — сказал РИА Новости Затулин.

Он отметил, что считает важным и оправданным включение в проект закона украинцев и белорусов, которые смогут воспользоваться наиболее упрощенным порядком получения гражданства России.
Над законопроектом работала группа сотрудников института стран СНГ под руководством заместителя директора института Александры Докучаевой. Закон будет рассмотрен уже новым составом Госдумы, сказал Затулин. По его мнению, реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 17:39
МИД предостерег США от давления на российских соотечественников
 
РоссияГосдума РФКонстантин ЗатулинСимферопольБелоруссияУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:45Для привитых россиян ослабят требования при возвращении из-за границы
17:41В Белом доме не считают встречу Путина и Байдена перезапуском отношений
17:37Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве
17:36В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
Лента новостейМолния