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Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины

Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины - РИА Новости, 11.06.2021

Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины

Граждане Белоруссии и Украины, которые захотят стать российскими подданными, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T07:26

2021-06-11T07:26

2021-06-11T12:30

россия

госдума рф

константин затулин

симферополь

белоруссия

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Граждане Белоруссии и Украины, которые захотят стать российскими подданными, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков получить гражданство России, сообщил РИА Новости один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Законопроект о возвращении соотечественников в Россию будет внесен в Госдуму в пятницу, сообщил ранее Затулин. Он пояснил, кого, согласно законопроекту, предлагается считать соотечественниками.Он отметил, что считает важным и оправданным включение в проект закона украинцев и белорусов, которые смогут воспользоваться наиболее упрощенным порядком получения гражданства России.Над законопроектом работала группа сотрудников института стран СНГ под руководством заместителя директора института Александры Докучаевой. Закон будет рассмотрен уже новым составом Госдумы, сказал Затулин. По его мнению, реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, константин затулин, симферополь, белоруссия, украина, общество