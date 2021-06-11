Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
07:26 11.06.2021 (обновлено: 12:30 11.06.2021)
Госдума может принять закон для предоставления всем белорусам и украинцам гражданства России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Граждане Белоруссии и Украины, которые захотят стать российскими подданными, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков получить гражданство России, сообщил РИА Новости один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Законопроект о возвращении соотечественников в Россию будет внесен в Госдуму в пятницу, сообщил ранее Затулин. Он пояснил, кого, согласно законопроекту, предлагается считать соотечественниками.
"Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии (предки) проживали на территории современной России, а также это украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории России. Если они хотят и самоидентифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать", — сказал РИА Новости Затулин.
Он отметил, что считает важным и оправданным включение в проект закона украинцев и белорусов, которые смогут воспользоваться наиболее упрощенным порядком получения гражданства России.
Над законопроектом работала группа сотрудников института стран СНГ под руководством заместителя директора института Александры Докучаевой. Закон будет рассмотрен уже новым составом Госдумы, сказал Затулин. По его мнению, реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.