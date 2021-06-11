https://ria.ru/20210611/zaderzhanie-1736654215.html

У места проведения саммита G7 задержали семь человек

У места проведения саммита G7 задержали семь человек - РИА Новости, 11.06.2021

У места проведения саммита G7 задержали семь человек

Британские полицейские арестовали семь человек после того, как остановили две машины, проезжавшие недалеко от места проведения саммита "Большой семерки", и... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:45

2021-06-11T16:45

2021-06-11T16:55

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g7

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Британские полицейские арестовали семь человек после того, как остановили две машины, проезжавшие недалеко от места проведения саммита "Большой семерки", и обнаружили в них дымовые гранаты и громкоговорители, говорится в заявлении полиции.Саммит G7 пройдет в английском Корнуолле 11-13 июня.Правоохранители задержали легковую машину и фургон в портовом городе Хейл в четверг примерно в 17.00 по местному времени (19.00 мск). Четверо мужчин и три женщины были арестованы по подозрению в заговоре с целью нанесения вреда обществу и намерении совершить преступные действия, подразумевающие причинения ущерба. Все семеро остаются под стражей в полиции."Мы поддерживаем законные и безопасные для населения акции протеста, однако любая деятельность, нарушающая закон, а также организация общественных беспорядков недопустимы", - сообщили правоохранители в Twitter.Саммит "Большой семерки" станет первой очной встречей почти за два года. Участники планируют обсудить борьбу с пандемией коронавируса, распространение вакцин, борьбу с изменением климата, усилия по восстановлению мировой экономики. Вопрос России, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, должен стать одним из основных при обсуждении международных отношений.

https://ria.ru/20210611/skandal-1736635444.html

https://ria.ru/20210609/bayden-1736316299.html

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евросовет, шарль мишель, g7, корнуолл, в мире