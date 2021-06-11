https://ria.ru/20210611/zabludilsya-1736678725.html
Байден заблудился во время саммита G7
Байден заблудился во время саммита G7 - РИА Новости, 11.06.2021
Байден заблудился во время саммита G7
Американский президент "заблудился" в ресторане во время саммита G7, следует из видеозаписи, опубликованной телеканалом ITV News. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:26
2021-06-11T18:26
2021-06-11T19:38
джилл байден
g7
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джо байден
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Байден заблудился на саммите G7
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американский президент "заблудился" в ресторане во время саммита G7, следует из видеозаписи, опубликованной телеканалом ITV News.На кадрах видно, как Джо Байден заходит на веранду заведения, где сидят журналисты, останавливается и озирается."Как проходит саммит в Корнуолле?" — поинтересовались у него присутствующие.Глава Белого дома оценил мероприятия как "очень хорошие" и продолжил, по всей видимости, искать свою супругу Джилл, которая позже появилась с другой стороны веранды и позвала американского лидера.Джо Байден сейчас находится в Великобритании. В среду президент США начал свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне, в рамках которого он примет участие во встрече лидеров "Большой семерки" в графстве Корнуолл, встретится с главами государств НАТО и представителями Евросоюза в Брюсселе и проведет двусторонние переговоры в Женеве с Владимиром Путиным.
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джилл байден, g7, корнуолл, джо байден, великобритания, сша, в мире
Байден заблудился во время саммита G7
18:26 11.06.2021 (обновлено: 19:38 11.06.2021)
Президент США Джо Байден заблудился в ресторане во время саммита G7