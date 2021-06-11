https://ria.ru/20210611/voronezh-1736657400.html
В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников - РИА Новости, 11.06.2021
В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
Суд приговорил к трем годам и восьми месяцам условно бывшего директора детского дома в Воронежской области за избиение воспитанников, а также принуждение детей... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:03
2021-06-11T17:03
2021-06-11T17:03
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам и восьми месяцам условно бывшего директора детского дома в Воронежской области за избиение воспитанников, а также принуждение детей к разным работам, сообщает прокуратура региона.В отношении бывшего директора казенного учреждения Воронежской области "Мировский детский дом" 52-летнего Дмитрия Селиверстова было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия."Как установлено судом, с июня по август 2019 года директор детдома, превышая должностные полномочия, привлекал несовершеннолетних воспитанников к выполнению строительных и уборочных работ в учреждении, а также причинил двум несовершеннолетним подопечным телесные повреждения", - говорится в сообщении.В частности, в конце июня 2019 года директор детского дома избил 14-летнего подростка за неправильное выполнение физического упражнения. В августе 2019 года директор заставил троих воспитанников выполнять строительные работы в детском доме. Также, по данным надзорного ведомства, один из воспитанников привлекался к распилу деревьев бензопилой. Дважды директор вывозил 15-летнего воспитанника на личной машине на свой приусадебный участок в Тульской области, где "принуждал к хозяйственным работам и уборке территории"."Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также учреждениях образования сроком на 2 года", - сообщает прокуратура.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
https://ria.ru/20210610/sk-1736426379.html
https://ria.ru/20210224/otkazniki-1598341895.html
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воронежская область, происшествия
В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
Экс-директор детдома под Воронежем получил почти 4 года условно за избиение воспитанников
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости.
Суд приговорил к трем годам и восьми месяцам условно бывшего директора детского дома в Воронежской области
за избиение воспитанников, а также принуждение детей к разным работам, сообщает прокуратура региона.
В отношении бывшего директора казенного учреждения Воронежской области "Мировский детский дом" 52-летнего Дмитрия Селиверстова было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.
"Как установлено судом, с июня по август 2019 года директор детдома, превышая должностные полномочия, привлекал несовершеннолетних воспитанников к выполнению строительных и уборочных работ в учреждении, а также причинил двум несовершеннолетним подопечным телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В частности, в конце июня 2019 года директор детского дома избил 14-летнего подростка за неправильное выполнение физического упражнения. В августе 2019 года директор заставил троих воспитанников выполнять строительные работы в детском доме. Также, по данным надзорного ведомства, один из воспитанников привлекался к распилу деревьев бензопилой. Дважды директор вывозил 15-летнего воспитанника на личной машине на свой приусадебный участок в Тульской области
, где "принуждал к хозяйственным работам и уборке территории".
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также учреждениях образования сроком на 2 года", - сообщает прокуратура.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.