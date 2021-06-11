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Шоубиз
https://ria.ru/20210611/vodonaeva-1736522324.html
Это слишком: в сети раскритиковали Водонаеву за фото у могилы Балабанова
Это слишком: в сети раскритиковали Водонаеву за фото у могилы Балабанова - РИА Новости, 11.06.2021
Это слишком: в сети раскритиковали Водонаеву за фото у могилы Балабанова
Пользователи раскритиковали новый пост Алены Водонаевой. Ведущая опубликовала фотографии у могилы Алексея Балабанова. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T00:58
2021-06-11T00:58
шоубиз
алена водонаева
знаменитости
алексей балабанов
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пользователи раскритиковали новый пост Алены Водонаевой. Ведущая опубликовала фотографии у могилы Алексея Балабанова."Почтили гения памятью", — подписала кадры Водонаева.На снимках звезда реалити-шоу позирует рядом с надгробием режиссера. На ней — солнцезащитные очки с практически черными линзами и наряд с глубоким декольте. Пользователи сочли, что фотосессия в откровенной одежде на фоне могилы знаменитого режиссера неуместна. "Алена, при всем уважении к вам — это слишком", "Перебор", "Неуместный вид для кладбища. Вот совсем. Можно было тогда просто в белье прийти", "Вы, Алена, выглядите комично, неужели не понимаете?", "Какой смысл в покрытой голове с таким декольте?", "Вы очень правильно и разумно писали про уместность в каком-то из ваших сторис. Вся эта фотография и весь этот образ ужасно неуместны, к сожалению..." — отреагировали подписчики.Алексей Балабанов — режиссер фильмов "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Груз 200" и других. Он умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности.Алена Водонаева пришла на "Дом-2" в качестве участницы июле 2004 года. Она покинула проект в июне 2007. Водонаева вела программы на телеканалах РЕН ТВ, MTV Россия и других.
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алена водонаева, знаменитости, алексей балабанов

Это слишком: в сети раскритиковали Водонаеву за фото у могилы Балабанова

00:58 11.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Алена Водонаева на премьере фильма "Одноклассники.ru: Накликай удачу"
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пользователи раскритиковали новый пост Алены Водонаевой. Ведущая опубликовала фотографии у могилы Алексея Балабанова.
"Почтили гения памятью", — подписала кадры Водонаева.
На снимках звезда реалити-шоу позирует рядом с надгробием режиссера. На ней — солнцезащитные очки с практически черными линзами и наряд с глубоким декольте.
Пользователи сочли, что фотосессия в откровенной одежде на фоне могилы знаменитого режиссера неуместна.
"Алена, при всем уважении к вам — это слишком", "Перебор", "Неуместный вид для кладбища. Вот совсем. Можно было тогда просто в белье прийти", "Вы, Алена, выглядите комично, неужели не понимаете?", "Какой смысл в покрытой голове с таким декольте?", "Вы очень правильно и разумно писали про уместность в каком-то из ваших сторис. Вся эта фотография и весь этот образ ужасно неуместны, к сожалению..." — отреагировали подписчики.
Алексей Балабанов — режиссер фильмов "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Груз 200" и других. Он умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности.
Алена Водонаева пришла на "Дом-2" в качестве участницы июле 2004 года. Она покинула проект в июне 2007. Водонаева вела программы на телеканалах РЕН ТВ, MTV Россия и других.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Пользователи осудили Бузову за фото в монастыре с голым пупком
 
ШоубизАлена ВодонаеваЗнаменитостиАлексей Балабанов
 
 
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