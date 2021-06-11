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Путь в 40 лет: мифы и правда о ВИЧ
Путь в 40 лет: мифы и правда о ВИЧ - РИА Новости, 11.06.2021
Путь в 40 лет: мифы и правда о ВИЧ
В настоящий момент в мире более 37 млн человек с положительным ВИЧ-статусом. О ВИЧ известно 40 лет, однако это заболевание до сих пор для многих под негласным табу, и, несмотря на просветительскую работу профорганизаций, вокруг него сложилось множество мифов. Основные из них развеивает врач-инфекционист.
2021-06-11T18:39
2021-06-11T18:39
2021-06-11T18:41
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Путь в 40 лет: мифы и правда о ВИЧ
В настоящий момент в мире более 37 млн человек с положительным ВИЧ-статусом. О ВИЧ известно 40 лет, однако это заболевание до сих пор для многих под негласным табу, и несмотря на просветительскую работу профорганизаций вокруг него сложилось множество мифов. Основные из них развеивает врач-инфекционист.
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здоровье, вич, медицина, видео
Путь в 40 лет: мифы и правда о ВИЧ
В настоящий момент в мире более 37 млн человек с положительным ВИЧ-статусом. О ВИЧ известно 40 лет, однако это заболевание до сих пор для многих под негласным табу, и, несмотря на просветительскую работу профорганизаций, вокруг него сложилось множество мифов. Основные из них развеивает врач-инфекционист.
2021-06-11T18:39
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PT5M28S
Путь в 40 лет: мифы и правда о ВИЧ
18:39 11.06.2021 (обновлено: 18:41 11.06.2021)
В настоящий момент в мире более 37 млн человек с положительным ВИЧ-статусом. О ВИЧ известно 40 лет, однако это заболевание до сих пор для многих под негласным табу, и, несмотря на просветительскую работу профорганизаций, вокруг него сложилось множество мифов. Основные из них развеивает врач-инфекционист.