https://ria.ru/20210611/vaktsinatsiya-1736694263.html

Собянин призвал москвичей привиться от коронавируса

Собянин призвал москвичей привиться от коронавируса - РИА Новости, 11.06.2021

Собянин призвал москвичей привиться от коронавируса

Если заболеваемость COVID-19 в Москве будет и дальше расти, все городские системы будут работать в напряжении, в такой ситуации необходимо вакцинироваться, и в... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T20:01

2021-06-11T20:01

2021-06-11T20:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Если заболеваемость COVID-19 в Москве будет и дальше расти, все городские системы будут работать в напряжении, в такой ситуации необходимо вакцинироваться, и в первую очередь сотрудникам торговли, услуг и общепита, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1"."Если таким образом будет нарастать ситуация с количеством заболевших, естественно, всё будет находиться в напряжении - и системы здравоохранения, и вообще функционирование города. Но у нас сегодня есть выход - надо просто прийти и сделать прививку. От нас всех зависит скорость вакцинации. Либо мы защитим себя, либо мы будем подвергать себя и дальше реально огромной, смертельной опасности. И в этой ситуации мы подвергаем и свое здоровье риску, и окружающих, и нормальное функционирование всей системы работы предприятий, доходы граждан", - сказал мэр.Он отметил, что вакцинация особенно важна для пожилых людей и для сотрудников сферы торговли, услуг, общепита, которые по роду своей деятельности общаются с большим количеством людей."Конечно, еще сектора, в которых риск особенно повышен: это торговые центры, развлекательные центры, услуги, общепит и так далее. Их работникам, я считаю, в первую очередь надо прививаться просто бегом. Это не их желание или нежелание. Они просто оказывают услуги огромному количеству людей, которые к ним приходят, и подвергают риску не только себя, но и их ", - сказал Собянин.По его словам, это должны понимать и руководители всех этих предприятий, так как "они же первые от этого пострадают, если будут какие-то ограничения". Он уточнил, при этом, что вводить новые ограничения не планируется, но надо соблюдать то, что действует сейчас.

https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736657899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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