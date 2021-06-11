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Пьяный житель Тюменской области угрожал убить воспитательницу детсада

Пьяный житель Тюменской области угрожал убить воспитательницу детсада - РИА Новости, 11.06.2021

Пьяный житель Тюменской области угрожал убить воспитательницу детсада

Пьяный житель Тюменской области угрожал убить воспитательницу детского сада, которая отказалась отдавать ему ребенка, мужчина задержан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:32

2021-06-11T13:32

2021-06-11T13:34

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тюменская область

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Пьяный житель Тюменской области угрожал убить воспитательницу детского сада, которая отказалась отдавать ему ребенка, мужчина задержан, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По данным ведомства, мужчина пришел за своим ребенком в детский сад в поселке Винзили под Тюменью в состоянии опьянения. Воспитатель не стала отдавать ребенка пьяному отцу и предложила дождаться руководства, на что тот начал угрожать ей убийством."Подозреваемый задержан отделом дознания МО МВД России "Тюменский", возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до двух лет", - говорится в сообщении.Как уточнили в региональном управлении СК РФ, помимо словесных угроз мужчина также достал нож. Сейчас решается вопрос об изъятии и передаче дела из органов полиции в СУСК.

https://ria.ru/20210525/zarabotok-1733778362.html

россия

тюменская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, тюмень, происшествия