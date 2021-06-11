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Пьяный житель Тюменской области угрожал убить воспитательницу детсада
Пьяный житель Тюменской области угрожал убить воспитательницу детсада - РИА Новости, 11.06.2021
Пьяный житель Тюменской области угрожал убить воспитательницу детсада
Пьяный житель Тюменской области угрожал убить воспитательницу детского сада, которая отказалась отдавать ему ребенка, мужчина задержан, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:32
2021-06-11T13:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Пьяный житель Тюменской области угрожал убить воспитательницу детского сада, которая отказалась отдавать ему ребенка, мужчина задержан, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По данным ведомства, мужчина пришел за своим ребенком в детский сад в поселке Винзили под Тюменью в состоянии опьянения. Воспитатель не стала отдавать ребенка пьяному отцу и предложила дождаться руководства, на что тот начал угрожать ей убийством."Подозреваемый задержан отделом дознания МО МВД России "Тюменский", возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до двух лет", - говорится в сообщении.Как уточнили в региональном управлении СК РФ, помимо словесных угроз мужчина также достал нож. Сейчас решается вопрос об изъятии и передаче дела из органов полиции в СУСК.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, тюмень, происшествия
Пьяный житель Тюменской области угрожал убить воспитательницу детсада
13:32 11.06.2021 (обновлено: 13:34 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Житель Тюменской области угрожал убить воспитательницу детсада, которая не отдавала ребенка

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Пьяный житель Тюменской области угрожал убить воспитательницу детского сада, которая отказалась отдавать ему ребенка, мужчина задержан, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным ведомства, мужчина пришел за своим ребенком в детский сад в поселке Винзили под Тюменью в состоянии опьянения. Воспитатель не стала отдавать ребенка пьяному отцу и предложила дождаться руководства, на что тот начал угрожать ей убийством.
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"Подозреваемый задержан отделом дознания МО МВД России "Тюменский", возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до двух лет", - говорится в сообщении.
Как уточнили в региональном управлении СК РФ, помимо словесных угроз мужчина также достал нож. Сейчас решается вопрос об изъятии и передаче дела из органов полиции в СУСК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тюменская областьТюменьПроисшествия
 
 
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