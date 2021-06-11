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Россия начала военные учения в Крыму
Россия начала военные учения в Крыму - РИА Новости, 11.06.2021
Россия начала военные учения в Крыму
Авиация Черноморского флота РФ совместно с зенитным ракетным полком начала учения в Крыму на фоне ожидающегося захода в акваторию Черного моря эсминца США. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:05
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су-30см
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безопасность
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Авиация Черноморского флота РФ совместно с зенитным ракетным полком начала учения в Крыму на фоне ожидающегося захода в акваторию Черного моря эсминца США.Как сообщил ранее 6-й флот США, эсминец "Лабун" типа "Арли Берк" начал переход из Средиземного в Черное море для выполнения операций по обеспечению безопасности на море. Корабли этого класса имеют на вооружении крылатые ракеты "Томагавк" и "Гарпун", а также противоракеты SM-3."В соответствии с планом боевой подготовки подразделения зенитного ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полётов авиации. Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота", - сообщили в пресс-службе ЧФ.Там уточнили, что в совместных тренировках с зенитными расчетами участвуют самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, самолёты АН-26, Бе-12 и вертолеты. Всего к маневрам "привлечено порядка 15 единиц авиационной техники и около 50 единиц вооружения и военной и специальной техники".Основная цель учений - отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника.
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россия, су-30см, черное море, бе-12 чайка, су-24, сша, безопасность
Россия начала военные учения в Крыму
13:05 11.06.2021
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-29 во время учений
Вертолет Ка-29 во время учений
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк

Россия начала учения в Крыму на фоне ожидаемого захода американского эсминца в Черное море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Авиация Черноморского флота РФ совместно с зенитным ракетным полком начала учения в Крыму на фоне ожидающегося захода в акваторию Черного моря эсминца США.
Как сообщил ранее 6-й флот США, эсминец "Лабун" типа "Арли Берк" начал переход из Средиземного в Черное море для выполнения операций по обеспечению безопасности на море. Корабли этого класса имеют на вооружении крылатые ракеты "Томагавк" и "Гарпун", а также противоракеты SM-3.
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"В соответствии с планом боевой подготовки подразделения зенитного ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полётов авиации. Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота", - сообщили в пресс-службе ЧФ.
Там уточнили, что в совместных тренировках с зенитными расчетами участвуют самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, самолёты АН-26, Бе-12 и вертолеты. Всего к маневрам "привлечено порядка 15 единиц авиационной техники и около 50 единиц вооружения и военной и специальной техники".
Основная цель учений - отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника.
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