https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736606387.html
Москвич получил срок за убийство своей невесты
Москвич получил срок за убийство своей невесты - РИА Новости, 11.06.2021
Москвич получил срок за убийство своей невесты
Басманный суд в Москве приговорил к 14 с половиной годам колонии строгого режима москвича за убийство своей невесты летом 2020 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:56
2021-06-11T12:56
2021-06-11T12:56
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Басманный суд в Москве приговорил к 14 с половиной годам колонии строгого режима москвича за убийство своей невесты летом 2020 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы."Басманный районный суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя столицы Александра Воронина. Он осужден за убийство… Суд приговорил Воронина к 14 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу не вступил.Как было установлено в суде, 19 июля 2020 года Воронин при ссоре со своей 26-летней невестой жестоко избил ее. Девушка скончалась на месте от черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа. Тело обнаружила мать Воронина и вызвала полицию. Мужчина был задержан 11 августа 2020 года.
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москва, происшествия
Москвич получил срок за убийство своей невесты
Москвич получил 14,5 года колонии строгого режима за убийство своей невесты летом 2020 года
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.
Басманный суд в Москве
приговорил к 14 с половиной годам колонии строгого режима москвича за убийство своей невесты летом 2020 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
"Басманный районный суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя столицы Александра Воронина. Он осужден за убийство… Суд приговорил Воронина к 14 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
Как было установлено в суде, 19 июля 2020 года Воронин при ссоре со своей 26-летней невестой жестоко избил ее. Девушка скончалась на месте от черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа. Тело обнаружила мать Воронина и вызвала полицию. Мужчина был задержан 11 августа 2020 года.