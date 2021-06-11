https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736606387.html

Москвич получил срок за убийство своей невесты

Москвич получил срок за убийство своей невесты - РИА Новости, 11.06.2021

Москвич получил срок за убийство своей невесты

Басманный суд в Москве приговорил к 14 с половиной годам колонии строгого режима москвича за убийство своей невесты летом 2020 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:56

2021-06-11T12:56

2021-06-11T12:56

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Басманный суд в Москве приговорил к 14 с половиной годам колонии строгого режима москвича за убийство своей невесты летом 2020 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы."Басманный районный суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя столицы Александра Воронина. Он осужден за убийство… Суд приговорил Воронина к 14 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу не вступил.Как было установлено в суде, 19 июля 2020 года Воронин при ссоре со своей 26-летней невестой жестоко избил ее. Девушка скончалась на месте от черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа. Тело обнаружила мать Воронина и вызвала полицию. Мужчина был задержан 11 августа 2020 года.

https://ria.ru/20210610/napadeniya-1736420992.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия