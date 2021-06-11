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В Новосибирске женщину обвинили в организации убийства бывшего мужа
В Новосибирске женщину обвинили в организации убийства бывшего мужа - РИА Новости, 11.06.2021
В Новосибирске женщину обвинили в организации убийства бывшего мужа
Следователи в Новосибирске завершили расследование уголовного дела о заказном убийстве 65-летнего мужчины, под суд пойдут его бывшая жена, ее знакомый и... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:08
2021-06-11T12:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирский областной суд
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Следователи в Новосибирске завершили расследование уголовного дела о заказном убийстве 65-летнего мужчины, под суд пойдут его бывшая жена, ее знакомый и исполнитель преступления, сообщает в пятницу СУСК РФ по Новосибирской области."Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела... утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело поступит в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, в конце 2019 года 62-летняя обвиняемая обратилась к своему знакомому с предложением убить ее бывшего мужа за денежное вознаграждение, так как между бывшими супругами сложились личные неприязненные отношения. В управлении сообщили, что мужчина согласился и подыскал на роль исполнителя своего 46-летнего приятеля, которому пообещал 100 тысяч рублей.По данным СК, вечером 10 января 2020 года мужчина под видом курьера зашел в дом потерпевшего на улице Лесной в дачном поселке Кудряшовский, где достал из куртки пистолет и два раза выстрелил в голову жертвы. От полученных ранений мужчина скончался на месте."Следствием собрана достаточная доказательственная база: получены признательные показания обвиняемого, совершившего убийство, который стал сотрудничать со следствием; изъята видеозапись с камер видеонаблюдения с места происшествия, проведены баллистические, медицинские и биологические судебные экспертизы", - говорится в сообщении СУСК.В зависимости от ролей в совершенном преступлении женщину и двух мужчин будут судить за организацию убийства, подстрекательство к нему и пособничество, а также непосредственно за убийство и незаконное ношение оружия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/podmoskove-1736490632.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирский областной суд, новосибирск, новосибирская область, происшествия
В Новосибирске женщину обвинили в организации убийства бывшего мужа
12:08 11.06.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : СК РФ

В Новосибирске женщина пойдет под суд за организацию убийства бывшего мужа

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Следователи в Новосибирске завершили расследование уголовного дела о заказном убийстве 65-летнего мужчины, под суд пойдут его бывшая жена, ее знакомый и исполнитель преступления, сообщает в пятницу СУСК РФ по Новосибирской области.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела... утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело поступит в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в конце 2019 года 62-летняя обвиняемая обратилась к своему знакомому с предложением убить ее бывшего мужа за денежное вознаграждение, так как между бывшими супругами сложились личные неприязненные отношения. В управлении сообщили, что мужчина согласился и подыскал на роль исполнителя своего 46-летнего приятеля, которому пообещал 100 тысяч рублей.
По данным СК, вечером 10 января 2020 года мужчина под видом курьера зашел в дом потерпевшего на улице Лесной в дачном поселке Кудряшовский, где достал из куртки пистолет и два раза выстрелил в голову жертвы. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
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"Следствием собрана достаточная доказательственная база: получены признательные показания обвиняемого, совершившего убийство, который стал сотрудничать со следствием; изъята видеозапись с камер видеонаблюдения с места происшествия, проведены баллистические, медицинские и биологические судебные экспертизы", - говорится в сообщении СУСК.
В зависимости от ролей в совершенном преступлении женщину и двух мужчин будут судить за организацию убийства, подстрекательство к нему и пособничество, а также непосредственно за убийство и незаконное ношение оружия.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирский областной судНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
 
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