https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736530674.html

"Защищал себя и дом": сибиряк отбился от воров и угодил за решетку

"Защищал себя и дом": сибиряк отбился от воров и угодил за решетку - РИА Новости, 11.06.2021

"Защищал себя и дом": сибиряк отбился от воров и угодил за решетку

В Иркутской области в колонию отправили 58-летнего Владимира Силаева, застрелившего подростка. Вину осужденный не признает, утверждает, что лишь отбивался от... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T08:00

2021-06-11T08:00

2021-06-11T08:05

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скр

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

происшествия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. В Иркутской области в колонию отправили 58-летнего Владимира Силаева, застрелившего подростка. Вину осужденный не признает, утверждает, что лишь отбивался от грабителей. Следователи уверены: он действовал хладнокровно и стрелял прицельно, поэтому попал школьнику точно в сердце. Хотя Силаев уже за решеткой, приговором недовольны все: родители погибшего, защитники обвиняемого и прокуратура. Выстрел в пустотуВ ночь на 13 февраля 2020-го жителя села Кузнецовка Владимира Силаева разбудил шум с веранды. Он понял, что в дом пытаются пробраться грабители, поэтому достал самодельный огнестрел."Уже после случившегося Володя позвонил мне и сообщил, что, выйдя на веранду, увидел, как к нему в дом лезут два парня, — рассказывает РИА Новости знакомая Силаева, экс-сотрудник Братской городской прокуратуры Надежда Казаченкова. — Он что-то прокричал, пытаясь их прогнать, но те не остановились. Тогда Силаев взвел курок и нажал на спусковой крючок".Стрелял, по его словам, не прицельно. Неизвестные бросились в разные стороны. Один, пробежав несколько метров, упал — заряд дроби пробил грудную клетку, серьезно повредил легкое и задел сердце. Хозяин вызвал скорую, но врачи лишь констатировали смерть. Силаева обвинили по статьям "Убийство", "Незаконное изготовление оружия", а также "Незаконное хранение оружия". Учитывая пожилой возраст и другие смягчающие обстоятельства, на время следствия Братский районный суд не отправил его в СИЗО, лишь запретив покидать пределы района.Плохая компанияПогиб 17-летний школьник из соседнего города Вихоревка Альберт Провада. "Он был из вполне благополучной семьи и вряд ли сам решился на кражу, — объясняет его знакомый Олег (имя несовершеннолетнего изменено). — Скорее всего, это была идея его друга, который давно увлекается тематикой А.У.Е.*".Известие о том, что Альберт залез в чужой дом, шокировало многих. Школьник не курил, занимался спортом, неплохо учился, предпочитал проводить свободное время за компьютерными играми, а не на улице. "Месяца за два до гибели у него начались серьезные проблемы с поведением, — добавляет Олег. — Один раз он ушел из дома и пропал на целые сутки. Думаю, Альберт попал под влияние плохой компании и в итоге оказался не в то время не в том месте".Спустя несколько дней возбудили уголовное дело по статье "Кража": налетчики все-таки успели вынести с участка Силаева пять литров солярки и сварочный аппарат. Как сообщили в СУ СКР по Иркутской области, подельника Провады признали виновным и назначили условный срок.Непьющий трактористБольшинство жителей Кузнецовки тем временем встали на защиту Силаева — они считают, что он лишь защищался от грабителей. "Несколько лет назад к нему домой ворвались люди в масках, — говорит племянник осужденного Максим. — Ограбили и жестоко избили. Дядя попал в больницу, а потом еще долго мучился из-за проблем с травмированной рукой, которая практически не двигалась". Именно после этого, продолжает племянник, он решил собрать самострел. Все необходимые материалы в доме имелись: брат Силаева, заядлый охотник, хранил много дроби и пороха."Оружие в наших краях, как легальное, так и нелегальное, есть у многих, — уточняет Максим. — Ведь в огород могут забрести дикие животные, в том числе медведи. Я не оправдываю дядю, но уверен, что огнестрел у него был исключительно для защиты". Все опрошенные корреспондентом РИА Новости жители села и знакомые действительно отзываются о Владимире только положительно: непьющий, работящий."Всю жизнь пахал в поле на тракторе, — отмечает полковник юстиции в отставке Казаченкова. — С весны и до осени, пока дачный сезон, с самого утра и до глубокой ночи. И у себя в селе, и для дачников, приезжающих на лето из Братска".Знакомые говорят, что, хотя Силаев никогда не отличался особой коммуникабельностью, люди к нему тянулись и часто обращались за помощью — считалось, что он может дать полезный совет. Тот никому не отказывал."Убивать не хотел"Судебный процесс стартовал осенью 2020-го. Поскольку Силаев добровольно выдал оперативникам самодельный пистолет, уголовное преследование за изготовление и хранение оружия прекратили, оставив лишь обвинение в убийстве.Несмотря на доводы адвоката, в мае 2021-го Братский районный суд признал Силаева виновным и назначил шесть лет и один месяц колонии строгого режима. "Действуя умышленно, с целью причинения смерти он выстрелил в жизненно важную часть тела человека — грудь несовершеннолетнего", — указано в судебном решении.Судья учла положительные характеристики и другие смягчающие обстоятельства — статья за убийство предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, то есть тут дали меньше нижней планки, что происходит довольно редко. С приговором обвиняемый и его защитник не согласились. "У дяди слабое здоровье и серьезные наследственные проблемы с сердцем, — подчеркивает племянник. — Если его отправят в колонию, неважно на какой срок, он оттуда уже не вернется. Мы понимаем, что совершено преступление и наказание неизбежно, но настаиваем на превышении самообороны, ведь Владимир просто защищал себя и свой дом". Шестилетний срок не устроил также и прокуратуру, и потерпевшую сторону. Они считают, что наказание слишком мягкое, и уже обжаловали вердикт в вышестоящей инстанции. Пока суд не поставит точку в этом деле, Силаев останется в СИЗО. *Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html

https://ria.ru/20210427/ubiystvo-1730038630.html

https://ria.ru/20200911/ubiystvo-1577045778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия