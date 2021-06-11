https://ria.ru/20210611/turtsiya-1736634480.html

Эрдоган заявил, что российские инспекторы посетят Анталью

Эрдоган заявил, что российские инспекторы посетят Анталью - РИА Новости, 11.06.2021

Эрдоган заявил, что российские инспекторы посетят Анталью

Делегация российских инспекторов прибудет в ближайшее время в турецкую Анталью для обсуждения возобновления авиасообщения, заявил в пятницу президент Турции... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:05

2021-06-11T15:05

2021-06-11T15:35

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КАИР, 11 июн – РИА Новости. Делегация российских инспекторов прибудет в ближайшее время в турецкую Анталью для обсуждения возобновления авиасообщения, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил в четверг, что переговоры Анкары и Москвы по полноценному возобновлению авиасообщения проходят позитивно, турецкие власти ответили на все вопросы российской стороны. По его словам, ожидается визит российской делегации, которая затем предоставит результаты поездки властям РФ, после чего будет решаться вопрос о возобновлении полетов.Россия с 15 апреля из-за эпидситуации с коронавирусом приостановила авиасообщение с Турцией до 21 июня..Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил в четверг, что переговоры Анкары и Москвы по полноценному возобновлению авиасообщения проходят позитивно, турецкие власти ответили на все вопросы российской стороны. По его словам, ожидается визит российской делегации, которая затем предоставит результаты поездки властям РФ, после чего будет решаться вопрос о возобновлении полетов.Россия с 15 апреля из-за эпидситуации с коронавирусом приостановила авиасообщение с Турцией до 21 июня.

https://ria.ru/20210610/aviasoobschenie-1736469585.html

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коронавирус covid-19, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире