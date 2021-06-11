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Туризм
https://ria.ru/20210611/turtsiya-1736634480.html
Эрдоган заявил, что российские инспекторы посетят Анталью
Эрдоган заявил, что российские инспекторы посетят Анталью - РИА Новости, 11.06.2021
Эрдоган заявил, что российские инспекторы посетят Анталью
Делегация российских инспекторов прибудет в ближайшее время в турецкую Анталью для обсуждения возобновления авиасообщения, заявил в пятницу президент Турции... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:05
2021-06-11T15:35
туризм
коронавирус covid-19
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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КАИР, 11 июн – РИА Новости. Делегация российских инспекторов прибудет в ближайшее время в турецкую Анталью для обсуждения возобновления авиасообщения, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил в четверг, что переговоры Анкары и Москвы по полноценному возобновлению авиасообщения проходят позитивно, турецкие власти ответили на все вопросы российской стороны. По его словам, ожидается визит российской делегации, которая затем предоставит результаты поездки властям РФ, после чего будет решаться вопрос о возобновлении полетов.Россия с 15 апреля из-за эпидситуации с коронавирусом приостановила авиасообщение с Турцией до 21 июня..Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил в четверг, что переговоры Анкары и Москвы по полноценному возобновлению авиасообщения проходят позитивно, турецкие власти ответили на все вопросы российской стороны. По его словам, ожидается визит российской делегации, которая затем предоставит результаты поездки властям РФ, после чего будет решаться вопрос о возобновлении полетов.Россия с 15 апреля из-за эпидситуации с коронавирусом приостановила авиасообщение с Турцией до 21 июня.
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коронавирус covid-19, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Эрдоган заявил, что российские инспекторы посетят Анталью
15:05 11.06.2021 (обновлено: 15:35 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты на перроне в Международном аэропорту Стамбул
Самолеты на перроне в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эрдоган заявил о визите российских инспекторов для обсуждения возобновления авиасообщения

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КАИР, 11 июн – РИА Новости. Делегация российских инспекторов прибудет в ближайшее время в турецкую Анталью для обсуждения возобновления авиасообщения, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Что касается туризма, то наши министры налаживают контакты с британскими. Из России в Анталью приедет российская делегация, чтобы провести переговоры", - цитирует выступление Эрдогана в Стамбуле телеканал TRT Haber.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил в четверг, что переговоры Анкары и Москвы по полноценному возобновлению авиасообщения проходят позитивно, турецкие власти ответили на все вопросы российской стороны. По его словам, ожидается визит российской делегации, которая затем предоставит результаты поездки властям РФ, после чего будет решаться вопрос о возобновлении полетов.
Россия с 15 апреля из-за эпидситуации с коронавирусом приостановила авиасообщение с Турцией до 21 июня..
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 15:00Туризм
В Турции рассказали о переговорах с Россией по авиасообщению
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил в четверг, что переговоры Анкары и Москвы по полноценному возобновлению авиасообщения проходят позитивно, турецкие власти ответили на все вопросы российской стороны. По его словам, ожидается визит российской делегации, которая затем предоставит результаты поездки властям РФ, после чего будет решаться вопрос о возобновлении полетов.
Россия с 15 апреля из-за эпидситуации с коронавирусом приостановила авиасообщение с Турцией до 21 июня.
 
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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