Онлайн-конференция о цифровизации средней школы
18 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Цифровизация средней школы: цели, задачи, трудности трансформации".
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Участники:
- научный сотрудник Лаборатории цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ Ирина ДВОРЕЦКАЯ;
- президент СО НКО "Обрсоюз" Наталья БУЛАЕВА;
- ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей ЗАИР-БЕК;
- эксперт Союза профессионалов в сфере образовательных технологий Татьяна ЗАРАЙСКАЯ;
- ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Татьяна МЕРЦАЛОВА;
- эксперт ООО "Верконт Сервис" Алексей ГАНЕЕВ.
В России проходит масштабный проект по мониторингу степени интеграции цифровых технологий в деятельность общеобразовательных организаций по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда новых форм развития образования. Эксперты посетили все регионы страны и оценили техническое оснащение, методическую подготовку педагогов и организацию управления школой. Участники мероприятия расскажут о некоторых результатах проекта и первых выводах по итогам мониторинга.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- научный сотрудник Лаборатории цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ Ирина ДВОРЕЦКАЯ;
- президент СО НКО "Обрсоюз" Наталья БУЛАЕВА;
- ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей ЗАИР-БЕК;
- эксперт Союза профессионалов в сфере образовательных технологий Татьяна ЗАРАЙСКАЯ;
- ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Татьяна МЕРЦАЛОВА;
- эксперт ООО "Верконт Сервис" Алексей ГАНЕЕВ.
В России проходит масштабный проект по мониторингу степени интеграции цифровых технологий в деятельность общеобразовательных организаций по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда новых форм развития образования. Эксперты посетили все регионы страны и оценили техническое оснащение, методическую подготовку педагогов и организацию управления школой. Участники мероприятия расскажут о некоторых результатах проекта и первых выводах по итогам мониторинга.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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