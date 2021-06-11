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Онлайн-конференция о цифровизации средней школы

Онлайн-конференция о цифровизации средней школы - РИА Новости, 11.06.2021

Онлайн-конференция о цифровизации средней школы

18 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Цифровизация средней школы: цели, задачи, трудности трансформации".

2021-06-11T14:07

2021-06-11T14:07

2021-06-11T14:07

анонсы

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Задать вопросУчастники:- научный сотрудник Лаборатории цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ Ирина ДВОРЕЦКАЯ;- президент СО НКО "Обрсоюз" Наталья БУЛАЕВА;- ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей ЗАИР-БЕК;- эксперт Союза профессионалов в сфере образовательных технологий Татьяна ЗАРАЙСКАЯ;- ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Татьяна МЕРЦАЛОВА;- эксперт ООО "Верконт Сервис" Алексей ГАНЕЕВ.В России проходит масштабный проект по мониторингу степени интеграции цифровых технологий в деятельность общеобразовательных организаций по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда новых форм развития образования. Эксперты посетили все регионы страны и оценили техническое оснащение, методическую подготовку педагогов и организацию управления школой. Участники мероприятия расскажут о некоторых результатах проекта и первых выводах по итогам мониторинга.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы