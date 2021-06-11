Трамп заявил, что США находятся в ущербном положении без уважения России
03:02 11.06.2021 (обновлено: 05:25 11.06.2021)
Трамп заявил, что США находятся в ущербном положении без уважения России
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп напутствовал своего преемника Джо Байдена перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным тем, что без уважения России США находятся в ущербном положении.
"В качестве президента у меня была отличная и очень продуктивная встреча в столице Финляндии Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на запоздалые зарисовки о встрече в фальшивых новостях, США выиграли многое, включая уважение президента Путина и России", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Трамп в нелестных выражениях высказался о демократической партии США и проигравшей ему на выборах Хиллари Клинтон, заявив, что из-за "созданной и проплаченной" ими "фальшивой России, России-обманки", "США оказались в ущербном положении". "Которое тем не менее я преодолел", - заявил Трамп.
Далее бывший президент США размыто перечисляет несколько фамилий, не определяя, кому конкретно какие действия приписывает. "Они спросили, кому я доверяю: России или нашей "разведке" из эпохи Обамы, имея в виду таких людей, как (экс-директор ФБР Джеймс - ред.) Коми, (бывший замдиректора ФБР Эндрю - ред.) МакКейб, двое любовников, (экс-директор ЦРУ Джон - ред.) Бреннан, (экс директор нацразведки Джеймс - ред.) Клэппер и многие другие сонные мешки, или России. Ответ, после всего этого был найден и записан, пусть будет очевидно. В нашем правительстве редко когда работали такие жалкие люди", - говорится в заявлении.
Трамп пожелал "удачи Байдену в общении с президентом Путиным". "Не засыпайте во время встречи и передайте ему, пожалуйста, мои самые теплые пожелания", - написал политик.