https://ria.ru/20210611/trump-1736558327.html

Трамп заявил, что США находятся в ущербном положении без уважения России

Трамп заявил, что США находятся в ущербном положении без уважения России - РИА Новости, 11.06.2021

Трамп заявил, что США находятся в ущербном положении без уважения России

Бывший президент США Дональд Трамп напутствовал своего преемника Джо Байдена перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным тем, что без уважения... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T03:02

2021-06-11T03:02

2021-06-11T05:25

россия

фбр

вашингтон

дональд трамп

хиллари клинтон

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп напутствовал своего преемника Джо Байдена перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным тем, что без уважения России США находятся в ущербном положении.Трамп в нелестных выражениях высказался о демократической партии США и проигравшей ему на выборах Хиллари Клинтон, заявив, что из-за "созданной и проплаченной" ими "фальшивой России, России-обманки", "США оказались в ущербном положении". "Которое тем не менее я преодолел", - заявил Трамп.Далее бывший президент США размыто перечисляет несколько фамилий, не определяя, кому конкретно какие действия приписывает. "Они спросили, кому я доверяю: России или нашей "разведке" из эпохи Обамы, имея в виду таких людей, как (экс-директор ФБР Джеймс - ред.) Коми, (бывший замдиректора ФБР Эндрю - ред.) МакКейб, двое любовников, (экс-директор ЦРУ Джон - ред.) Бреннан, (экс директор нацразведки Джеймс - ред.) Клэппер и многие другие сонные мешки, или России. Ответ, после всего этого был найден и записан, пусть будет очевидно. В нашем правительстве редко когда работали такие жалкие люди", - говорится в заявлении.Трамп пожелал "удачи Байдену в общении с президентом Путиным". "Не засыпайте во время встречи и передайте ему, пожалуйста, мои самые теплые пожелания", - написал политик.

https://ria.ru/20210611/trump-1736556159.html

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россия, фбр, вашингтон, дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, владимир путин, сша, в мире