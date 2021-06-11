https://ria.ru/20210611/telekanal-1736620706.html

Viasat Explore признан лучшим мужским телеканалом страны

Viasat Explore признан лучшим мужским телеканалом страны - РИА Новости, 11.06.2021

Viasat Explore признан лучшим мужским телеканалом страны

Телеканал Viasat Explore стал призером престижной Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч" в номинации... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:17

2021-06-11T14:17

2021-06-11T14:17

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Телеканал Viasat Explore стал призером престижной Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч" в номинации "Мужской телеканал", сообщает телеканал. "Получить признание профессионалов рынка телерадиовещания - очень почетно. Мне, как целевой аудитории данного канала, - держать статуэтку "Золотой луч" в руках ещё приятнее. Эта награда - результат командной работы Viasat Explore", — приводятся в сообщении слова генерального директора Viasat Алексея Кроля."Золотой луч" – ежегодный конкурс среди неэфирных тематических телеканалов, транслируемых посредством спутниковых, кабельных и интернет-операторов на русском языке на территории России и за рубежом. Организатором выступает Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) при участии Eutelsat. Всего на соискание премии в 2021 году были выдвинуты более 100 телеканалов в 20 номинациях. Оценивало работу каналов экспертное жюри под председательством президента НАТ Эдуарда Сагалаева.Viasat Explore входит в группу каналов Viasat, наряду с семью другими тематическими каналами. В программе Viasat Explore - документальные фильмы и тематические шоу о необычных профессиях и неординарных людях, захватывающих приключениях и экстремальных увлечениях.

https://ria.ru/20210607/konkurs-1736036974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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