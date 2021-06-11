Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210611/subsidiya-1736628207.html
Артамонов: принято решение выделить футбольному клубу 76 миллионов рублей
Артамонов: принято решение выделить футбольному клубу 76 миллионов рублей - РИА Новости, 11.06.2021
Артамонов: принято решение выделить футбольному клубу 76 миллионов рублей
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение выделить дополнительную субсидию в размере 76 миллионов рублей футбольному клубу "Металлург". РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:32
2021-06-11T14:32
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
ЛИПЕЦК, 11 июн – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение выделить дополнительную субсидию в размере 76 миллионов рублей футбольному клубу "Металлург".По его словам, Липецкий футбольный клуб "Металлург" стал победителем первенства профессиональной футбольной лиги и гарантировал себе участие в футбольной национальной лиге (ФНЛ) на следующий сезон. Клуб получит финансирование, необходимое для выступления в ФНЛ, куда команда возвращается после 12-летнего перерыва."Во время Питерского форума договорился об этом с главой РФС Александром Дюковым. Уже подписал распоряжение о выделении дополнительной субсидии в 76 млн рублей. Так что вперёд, Металлург! Как можно больше голов в чужие ворота! И больше болельщиков на трибунах", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210610/byudzhet-1736484845.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Артамонов: принято решение выделить футбольному клубу 76 миллионов рублей

14:32 11.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 11 июн – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение выделить дополнительную субсидию в размере 76 миллионов рублей футбольному клубу "Металлург".
По его словам, Липецкий футбольный клуб "Металлург" стал победителем первенства профессиональной футбольной лиги и гарантировал себе участие в футбольной национальной лиге (ФНЛ) на следующий сезон. Клуб получит финансирование, необходимое для выступления в ФНЛ, куда команда возвращается после 12-летнего перерыва.
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 15:59Липецкая область
Липецкие депутаты утвердили поправки в бюджет с акцентом на медицину
"Во время Питерского форума договорился об этом с главой РФС Александром Дюковым. Уже подписал распоряжение о выделении дополнительной субсидии в 76 млн рублей. Так что вперёд, Металлург! Как можно больше голов в чужие ворота! И больше болельщиков на трибунах", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Белом доме не считают встречу Путина и Байдена перезапуском отношений
17:37Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве
17:36В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
Лента новостейМолния