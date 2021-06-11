https://ria.ru/20210611/subsidiya-1736628207.html

Артамонов: принято решение выделить футбольному клубу 76 миллионов рублей

Артамонов: принято решение выделить футбольному клубу 76 миллионов рублей - РИА Новости, 11.06.2021

Артамонов: принято решение выделить футбольному клубу 76 миллионов рублей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение выделить дополнительную субсидию в размере 76 миллионов рублей футбольному клубу "Металлург". РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:32

2021-06-11T14:32

2021-06-11T14:32

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 июн – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение выделить дополнительную субсидию в размере 76 миллионов рублей футбольному клубу "Металлург".По его словам, Липецкий футбольный клуб "Металлург" стал победителем первенства профессиональной футбольной лиги и гарантировал себе участие в футбольной национальной лиге (ФНЛ) на следующий сезон. Клуб получит финансирование, необходимое для выступления в ФНЛ, куда команда возвращается после 12-летнего перерыва."Во время Питерского форума договорился об этом с главой РФС Александром Дюковым. Уже подписал распоряжение о выделении дополнительной субсидии в 76 млн рублей. Так что вперёд, Металлург! Как можно больше голов в чужие ворота! И больше болельщиков на трибунах", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210610/byudzhet-1736484845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов