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Глава НАСА назвал необыкновенным сотрудничество с Россией в космосе

Глава НАСА назвал необыкновенным сотрудничество с Россией в космосе - РИА Новости, 11.06.2021

Глава НАСА назвал необыкновенным сотрудничество с Россией в космосе

Директор НАСА Билл Нельсон в интервью Politico заявил, что сотрудничество с Россией в космосе — необыкновенное, и выразил надежду на продолжение партнерства... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T06:39

2021-06-11T06:39

2021-06-11T11:14

наука

билл нельсон

россия

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

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роскосмос

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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Директор НАСА Билл Нельсон в интервью Politico заявил, что сотрудничество с Россией в космосе — необыкновенное, и выразил надежду на продолжение партнерства двух стран в этой сфере.По его словам, такое мнение он также выразил в недавнем разговоре с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным."Мы можем жить в мире, сотрудничая друг с другом, независимо от наших разногласий на твердой земле. <...> Мы партнеры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекратилось", — подчеркнул Нельсон.Он предположил, что Россия намерена продолжать активное участие в МКС в ближайшее время.Он также напомнил, как в 1975 году "рандеву" кораблей — "Союза" и "Аполлона" — положило начало сотрудничеству наций в космосе."Наша политика стала очень напряженной. Но где та единственная область, в которой мы смогли сотрудничать? Так было с 1975 года, когда американский космический корабль в разгар холодной войны встретился и состыковался с российским (советским. — Прим. ред.) космическим кораблем и экипажи прожили вместе девять дней. Мы сотрудничаем с тех пор, и это сотрудничество необыкновенно", — заявил глава НАСА.Он считает, что профессиональное сообщество в России разделяет его позицию."Вне контекста политики и некоторых, не сказать, мягких заявлений, вы слышите, что они звучат политическими, тем не менее если вы поговорите с работниками российской космической отрасли, они хотят, чтобы это сотрудничество с американцами не прекращалось", — заключил Нельсон.Ранее сообщалось, что Россия планирует с 2025 года покинуть проект МКС и начать строить свою орбитальную станцию. При этом Рогозин после переговоров с главой НАСА в начале июня заявил, что решение о выходе из проекта МКС подлежит пересмотру в случае снятия американских санкций.Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под ограничительные меры США в минувшем декабре: в список попали Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт государственной корпорации — ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).

https://ria.ru/20210604/stantsiya-1735557317.html

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билл нельсон, россия, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса, сша