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Путин подписал закон о наказании за публикацию данных силовиков
Путин подписал закон о наказании за публикацию данных силовиков - РИА Новости, 11.06.2021
Путин подписал закон о наказании за публикацию данных силовиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или ареста на срок до четырех месяцев за... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:54
2021-06-11T17:56
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или ареста на срок до четырех месяцев за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса РФ. Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев.Согласно документу, разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.Также законом прописывается в статье 183 Уголовного кодекса уголовная ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. Ранее редакция этой статьи предполагала наказание за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, "путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом".Ранее в пояснительной записке авторы отмечали, что в настоящее время расширяется "практика несанкционированного опубликования", в том числе в сети, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные.
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россия, владимир путин, общество
Путин подписал закон о наказании за публикацию данных силовиков
17:54 11.06.2021 (обновлено: 17:56 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Путин подписал закон о штрафах или аресте за распространение данных силовиков и их близких

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или ареста на срок до четырех месяцев за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса РФ. Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев.
Согласно документу, разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
Также законом прописывается в статье 183 Уголовного кодекса уголовная ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. Ранее редакция этой статьи предполагала наказание за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, "путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом".
Ранее в пояснительной записке авторы отмечали, что в настоящее время расширяется "практика несанкционированного опубликования", в том числе в сети, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные.
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