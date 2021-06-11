https://ria.ru/20210611/siloviki-1736670494.html

Путин подписал закон о наказании за публикацию данных силовиков

Путин подписал закон о наказании за публикацию данных силовиков - РИА Новости, 11.06.2021

Путин подписал закон о наказании за публикацию данных силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или ареста на срок до четырех месяцев за... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:54

2021-06-11T17:54

2021-06-11T17:56

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или ареста на срок до четырех месяцев за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса РФ. Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев.Согласно документу, разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.Также законом прописывается в статье 183 Уголовного кодекса уголовная ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. Ранее редакция этой статьи предполагала наказание за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, "путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом".Ранее в пояснительной записке авторы отмечали, что в настоящее время расширяется "практика несанкционированного опубликования", в том числе в сети, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные.

https://ria.ru/20210604/dannye-1735628237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество