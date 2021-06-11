https://ria.ru/20210611/shenchzhou-1736610769.html

На корабле "Шэньчжоу-12" в июне космос отправятся три космонавта

На корабле "Шэньчжоу-12" в июне космос отправятся три космонавта - РИА Новости, 11.06.2021

На корабле "Шэньчжоу-12" в июне космос отправятся три космонавта

Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") в среду были доставлены на космодром Цзюцюань, - сообщила... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:28

2021-06-11T13:28

2021-06-11T13:28

россия-китай: главное

космос - риа наука

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736613501_0:122:3000:1810_1920x0_80_0_0_e540550a18823d8ac0822d0c2f0cc6a3.jpg

МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") в среду были доставлены на космодром Цзюцюань, - сообщила Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSА). На данный момент все объекты и оборудование на месте запуска функционируют в штатном режиме. В ближайшее время будут проведены плановая проверка всех функций перед стартом, комплексная проверка всех систем и другая тестовая работа.Заместитель главного конструктора программы пилотируемой космонавтики Китая Ян Ливэй ранее в интервью сообщил, что в июне на пилотируемом космическом корабле "Шэньчжоу-12" в космос отправятся три космонавта, которые станут первыми "постояльцами" базового модуля китайской космической станции "Тяньхэ" . Они будут находиться на орбитальной станции три месяца для выполнения ряда задач, таких как внекорабельное обслуживание, замена оборудования и загрузка научных приложений.Ян Ливэй сообщил, что эти три члена экипажа космического корабля "Шэнчжоу-12" отобраны из первой и второй группы космонавтов. В отличие от первой группы с космонавтами старшего возраста, новый экипаж прошел предполетные тренировки повышенной интенсивности с тем, чтобы лучше адаптироваться к условиям космоса.Согласно плану строительства космической станции, до завершения ее формирования к 2022 году Китай планирует в течение двух лет осуществить 11 запусков, включая вывод 3 дополнительных модулей космической станции, 4 миссии грузовых космических кораблей и 4 миссии пилотируемых кораблей.

https://ria.ru/20210315/kitay-1601221256.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, китай