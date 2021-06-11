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На корабле "Шэньчжоу-12" в июне космос отправятся три космонавта
На корабле "Шэньчжоу-12" в июне космос отправятся три космонавта - РИА Новости, 11.06.2021
На корабле "Шэньчжоу-12" в июне космос отправятся три космонавта
Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") в среду были доставлены на космодром Цзюцюань, - сообщила... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:28
2021-06-11T13:28
россия-китай: главное
космос - риа наука
китай
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МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") в среду были доставлены на космодром Цзюцюань, - сообщила Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSА). На данный момент все объекты и оборудование на месте запуска функционируют в штатном режиме. В ближайшее время будут проведены плановая проверка всех функций перед стартом, комплексная проверка всех систем и другая тестовая работа.Заместитель главного конструктора программы пилотируемой космонавтики Китая Ян Ливэй ранее в интервью сообщил, что в июне на пилотируемом космическом корабле "Шэньчжоу-12" в космос отправятся три космонавта, которые станут первыми "постояльцами" базового модуля китайской космической станции "Тяньхэ" . Они будут находиться на орбитальной станции три месяца для выполнения ряда задач, таких как внекорабельное обслуживание, замена оборудования и загрузка научных приложений.Ян Ливэй сообщил, что эти три члена экипажа космического корабля "Шэнчжоу-12" отобраны из первой и второй группы космонавтов. В отличие от первой группы с космонавтами старшего возраста, новый экипаж прошел предполетные тренировки повышенной интенсивности с тем, чтобы лучше адаптироваться к условиям космоса.Согласно плану строительства космической станции, до завершения ее формирования к 2022 году Китай планирует в течение двух лет осуществить 11 запусков, включая вывод 3 дополнительных модулей космической станции, 4 миссии грузовых космических кораблей и 4 миссии пилотируемых кораблей.
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космос - риа наука, китай

На корабле "Шэньчжоу-12" в июне космос отправятся три космонавта

13:28 11.06.2021
 
© AFP 2021 / STR / China News ServiceПилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" на космодроме Цзюцюань
Пилотируемый космический корабль Шэньчжоу-12 и ракета-носитель Чанчжэн-2F на космодроме Цзюцюань - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© AFP 2021 / STR / China News Service
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МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F") в среду были доставлены на космодром Цзюцюань, - сообщила Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSА).
На данный момент все объекты и оборудование на месте запуска функционируют в штатном режиме. В ближайшее время будут проведены плановая проверка всех функций перед стартом, комплексная проверка всех систем и другая тестовая работа.
Заместитель главного конструктора программы пилотируемой космонавтики Китая Ян Ливэй ранее в интервью сообщил, что в июне на пилотируемом космическом корабле "Шэньчжоу-12" в космос отправятся три космонавта, которые станут первыми "постояльцами" базового модуля китайской космической станции "Тяньхэ" . Они будут находиться на орбитальной станции три месяца для выполнения ряда задач, таких как внекорабельное обслуживание, замена оборудования и загрузка научных приложений.
Ян Ливэй сообщил, что эти три члена экипажа космического корабля "Шэнчжоу-12" отобраны из первой и второй группы космонавтов. В отличие от первой группы с космонавтами старшего возраста, новый экипаж прошел предполетные тренировки повышенной интенсивности с тем, чтобы лучше адаптироваться к условиям космоса.
Согласно плану строительства космической станции, до завершения ее формирования к 2022 году Китай планирует в течение двух лет осуществить 11 запусков, включая вывод 3 дополнительных модулей космической станции, 4 миссии грузовых космических кораблей и 4 миссии пилотируемых кораблей.
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