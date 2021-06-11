https://ria.ru/20210611/servis-1736662160.html

Пермский край первым из регионов РФ применил сервис "Земля для стройки

Пермский край первым из регионов РФ применил сервис "Земля для стройки - РИА Новости, 11.06.2021

Пермский край первым из регионов РФ применил сервис "Земля для стройки

Пермский край стал первым регионом в России, где жители воспользовались онлайн-сервисом "Земля для стройки" по аренде участков для возведения жилья, сообщается... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:22

2021-06-11T17:22

2021-06-11T17:22

дмитрий махонин

пермский край

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ПЕРМЬ, 11 июн – РИА Новости. Пермский край стал первым регионом в России, где жители воспользовались онлайн-сервисом "Земля для стройки" по аренде участков для возведения жилья, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства."В Пермском крае подписаны первые два договора аренды земельных участков. Согласно данным сервиса "Земля для стройки", на них планируют построить индивидуальный жилой дом в Перми и многоквартирный дом в Березниках", – говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора отметили, что такого результата удалось добиться благодаря эффективной межведомственной работе.Как подчеркнул глава Пермского края Дмитрий Махонин, строительство – это одно из ключевых направлений экономики, ее локомотив, потому задача региона – создать для развития отрасли максимально комфортные условия. "Важно, чтобы такой ресурс как "Земля для стройки" был удобным для планирования строительства, а срок от обращения до заключения договора аренды был минимально возможным. В региональном регламенте мы зафиксировали кратчайшие сроки взаимодействия. Специалисты министерства по управлению имуществом постоянно мониторят новые заявки и отслеживают сроки предоставления земельных участков", – сказал Махонин.Федеральный проект "Земля для стройки" был запущен в феврале 2021 года на территории четырех пилотных регионов – в Пермском крае, Самарской и Псковской областях, Республике Татарстан. Сейчас количество субъектов, подключенных к сервису, увеличилось более чем в 10 раз.

https://ria.ru/20210604/most-1735734490.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, пермский край