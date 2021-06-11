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Пермский край первым из регионов РФ применил сервис "Земля для стройки
Пермский край первым из регионов РФ применил сервис "Земля для стройки - РИА Новости, 11.06.2021
Пермский край первым из регионов РФ применил сервис "Земля для стройки
Пермский край стал первым регионом в России, где жители воспользовались онлайн-сервисом "Земля для стройки" по аренде участков для возведения жилья, сообщается... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:22
2021-06-11T17:22
дмитрий махонин
пермский край
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ПЕРМЬ, 11 июн – РИА Новости. Пермский край стал первым регионом в России, где жители воспользовались онлайн-сервисом "Земля для стройки" по аренде участков для возведения жилья, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства."В Пермском крае подписаны первые два договора аренды земельных участков. Согласно данным сервиса "Земля для стройки", на них планируют построить индивидуальный жилой дом в Перми и многоквартирный дом в Березниках", – говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора отметили, что такого результата удалось добиться благодаря эффективной межведомственной работе.Как подчеркнул глава Пермского края Дмитрий Махонин, строительство – это одно из ключевых направлений экономики, ее локомотив, потому задача региона – создать для развития отрасли максимально комфортные условия. "Важно, чтобы такой ресурс как "Земля для стройки" был удобным для планирования строительства, а срок от обращения до заключения договора аренды был минимально возможным. В региональном регламенте мы зафиксировали кратчайшие сроки взаимодействия. Специалисты министерства по управлению имуществом постоянно мониторят новые заявки и отслеживают сроки предоставления земельных участков", – сказал Махонин.Федеральный проект "Земля для стройки" был запущен в феврале 2021 года на территории четырех пилотных регионов – в Пермском крае, Самарской и Псковской областях, Республике Татарстан. Сейчас количество субъектов, подключенных к сервису, увеличилось более чем в 10 раз.
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дмитрий махонин, пермский край

Пермский край первым из регионов РФ применил сервис "Земля для стройки

17:22 11.06.2021
 
© РИА Новости / Мария ВащукГород Пермь. Архив
Город Пермь. Архив - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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ПЕРМЬ, 11 июн – РИА Новости. Пермский край стал первым регионом в России, где жители воспользовались онлайн-сервисом "Земля для стройки" по аренде участков для возведения жилья, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"В Пермском крае подписаны первые два договора аренды земельных участков. Согласно данным сервиса "Земля для стройки", на них планируют построить индивидуальный жилой дом в Перми и многоквартирный дом в Березниках", – говорится в сообщении.
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В пресс-службе губернатора отметили, что такого результата удалось добиться благодаря эффективной межведомственной работе.
Как подчеркнул глава Пермского края Дмитрий Махонин, строительство – это одно из ключевых направлений экономики, ее локомотив, потому задача региона – создать для развития отрасли максимально комфортные условия. "Важно, чтобы такой ресурс как "Земля для стройки" был удобным для планирования строительства, а срок от обращения до заключения договора аренды был минимально возможным. В региональном регламенте мы зафиксировали кратчайшие сроки взаимодействия. Специалисты министерства по управлению имуществом постоянно мониторят новые заявки и отслеживают сроки предоставления земельных участков", – сказал Махонин.
По данным пресс-службы губернатора, в рамках работы сервиса "Земля для стройки" в Пермском крае сформировано 74 участка под жилищную застройку общей площадью 210,4 гектара. "Информация о них уже отображена на Публичной кадастровой карте. Свободные земли располагаются в 11 населенных пунктах региона", - уточняют в ведомстве.
Федеральный проект "Земля для стройки" был запущен в феврале 2021 года на территории четырех пилотных регионов – в Пермском крае, Самарской и Псковской областях, Республике Татарстан. Сейчас количество субъектов, подключенных к сервису, увеличилось более чем в 10 раз.
 
Дмитрий МахонинПермский край
 
 
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