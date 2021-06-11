https://ria.ru/20210611/sertifikaty-1736632213.html

Онищенко оценил введение сертификатов о вакцинации от COVID-19 в ЕС

Онищенко оценил введение сертификатов о вакцинации от COVID-19 в ЕС - РИА Новости, 11.06.2021

Онищенко оценил введение сертификатов о вакцинации от COVID-19 в ЕС

Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал введение Евросоюзом сертификатов о вакцинации от коронавируса правильным... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:53

2021-06-11T14:53

2021-06-11T14:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

евросоюз

геннадий онищенко

в мире

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал введение Евросоюзом сертификатов о вакцинации от коронавируса правильным решением и хорошим примером для других.По его словам, отношение к вакцинопрофилактике – это базис обеспечения биологической безопасности государств, можно иметь десяток эффективных вакцин, но, если не прививаться, то вся эта работа будет дискредитирована."Осенью мы привили 70 миллионов человек от гриппа и даже не заметили,… буквально сейчас мы демонстрируем абсолютную противоположность. Поэтому здесь я призываю всех спокойно, на доверии защитить себя, своих близких, и тогда все получат право и перемещаться свободно, в том числе и за границу, что очень важно", - отметил он.В Евросоюзе в тестовом режиме заработала электронная система проверки коронавирусных сертификатов, что дало возможность государствам-членам постепенно подключаться к общей европейской программе и начать выдачу электронных сертификатов. С начала июня сертификаты уже получили более одного миллиона европейцев.Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке от COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного заболевания и наличии иммунитета. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.Сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.Ожидается, что вакцинированные жители ЕС, получившие сертификат, будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран, подобный механизм сейчас находится в разработке.

https://ria.ru/20210610/germaniya-1736448372.html

https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736488545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, евросоюз, геннадий онищенко, в мире